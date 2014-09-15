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قتلى وجرحى في تفجيرات بالعراق

15/9/2014

أعلنت وزارة الداخلية العراقية مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين إثر تفجير عبوة ناسفة قرب محال تجارية في منطقة الغزالية، غربي العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق انفجرت مساء اليوم قرب محال تجارية في منطقة الغزالية غربي بغداد, كما انفجرت عبوة ناسفة في منطقة الشعب بالقرب من محال تجارية، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح.

وأصيب أربعة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بانفجار عبوة ناسفة شرقي الموصل شمال العراق  وقال مصدر أمني " إن عبوة ناسفة استهدفت نقطة تفتيش لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الزهراء شرقي الموصل.

من جهة أخرى تعرض مستشفى الفلوجة التعليمي للقصف العشوائي, وقال مصدر في مستشفى الفلوجة " إن مستشفى الفلوجة التعليمي تعرض للقصف بقذائف الهاون اليوم، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي المستشفى بجروح ، فضلا عن إلحاق أضرار مادية بعدد من أقسام المستشفى".

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