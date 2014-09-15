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غرق قارب لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا

15/9/2014

قالت البحرية الليبية إن قاربا يقل نحو 250 مهاجرا غير شرعي كان يحاول الوصول إلى الشواطئ الأوروبية غرق قبالة ساحل ليبيا، مما أسفر عن مقتل كثير من ركابه، بينما لم تتمكن طواقم الإغاثة من إنقاذ سوى عدد قليل منهم.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم قوله إن القارب غرق قرب تاجوراء شرقي العاصمة الليبية، وإن جهود الإنقاذ أسفرت عن انتشال ستة وثلاثين شخصا بينهم ثلاث نساء، بينما طفت جثث قتلى آخرين فوق مياه البحر.

وأكد المتحدث أن جهود الانقاذ ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أن معظم المهاجرين الذين كانوا على المركب أفارقة، ومن بينهم نساء.

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