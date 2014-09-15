ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف قطر والإمارات

أعلنت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" الاثنين رسميا إنها واعتبارا من يوم 22 سبتمبر الجاري سترفع تصنيف دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة من مؤشرات الأسواق المبتدئة إلى مستوى الأسواق الناشئة كما سترفع الأسهم اليونانية إلى مؤشراتها للأسواق الناشئة أيضا.

وكان قرار ستاندرد آند بورز بتعديل تصنيف الدول الثلاث إلى أسواق ناشئة قد أعلن في أكتوبر الماضي عقب مشاورات مع العملاء وجاء بعد خطوات مماثلة اتخذتها منافستها "MSCI" لمؤشرات الأسهم.

وقالت ستاندرد آند بورز في بيان "التغييرات الرئيسية هذا العام لمؤشرات "BMI" العالمية التي تصدرها ستاندرد آند بورز هي إعادة تصنيف اليونان إلى سوق ناشئة من سوق متقدمة ورفع تصنيف قطر والإمارات إلى وضع السوق الناشئة من سوق مبتدئة".

وكانت شركة "MSCI" قد نقلت اليونان إلى مؤشرات الأسواق الناشئة من مؤشرات الأسواق المتقدمة في نوفمبر الماضي، ورفعت أيضا تصنيف قطر والإمارات إلى مستوى السوق الناشئة في نهاية مايو الماضي.

وقالت ستاندرد آند بورز إن اليونان ستشكل وزنا قدره 0.8% وقطر 0.9% على مؤشر "BMI" للأسواق الناشئة في حين سيبلغ وزن الإمارات واحدا بالمائة مقارنة مع 24% للصين و11.3% للبرازيل.