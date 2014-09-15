روسيا تصف الانتخابات في القرم "بالقانونية"

قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف إن الانتخابات البرلمانية التي جرت في القرم تؤكد أن السلطة في روسيا تقوم على الإجراءات القانونية.

وقال مدفيديف في تصريحات له في أول يوم للتصويت الموحد في القرم تم تطبيق كافة الضمانات الديمقراطية التي حددها الدستور الروسي.

من جهتها استنكرت وزارة الخارجية الأوكرانية الانتخابات البرلمانية في القرم وسيفاستوبل, واصفة إياه بأنها غير شرعية.

وعلى صعيد متصل قال رئيس الوزراء الروسي لاعضاء الحزب الحاكم (روسيا المتحدة) إن العقوبات التي فرضها الغرب تختبر قوة روسيا وأنه على الدولة أن ترد بشكل متزن.