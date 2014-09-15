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روسيا تصف الانتخابات في القرم "بالقانونية"

15/9/2014

قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف إن الانتخابات البرلمانية التي جرت في القرم تؤكد أن السلطة في روسيا تقوم على الإجراءات القانونية.

وقال مدفيديف في تصريحات له في أول يوم للتصويت الموحد في القرم تم تطبيق كافة الضمانات الديمقراطية التي حددها الدستور الروسي.

من جهتها استنكرت وزارة الخارجية الأوكرانية الانتخابات البرلمانية في القرم وسيفاستوبل, واصفة إياه بأنها غير شرعية.

وعلى صعيد متصل قال رئيس الوزراء الروسي لاعضاء الحزب الحاكم (روسيا المتحدة) إن العقوبات التي فرضها الغرب تختبر قوة روسيا وأنه على الدولة أن ترد بشكل متزن.

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