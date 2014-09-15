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الطيران اليمني يقصف منازل مدنيين بالخطأ

15/9/2014

ذكرت مصادر أمنية يمنية أن الطيران الحربي أثناء قيامه باستهداف مواقع لمسلحي جماعة الحوثي في منطقة الروض بمديرية خلق أخطأ هدفه وقصف منازل لمواطنين، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يُخطئ الطيران الحربي هدفه فيها, بعد أن قصف يوم الجمعة الماضي موقعاً تتمركز فيه قوات من الجيش ورجال القبائل، وأسفر عن مقتل شخصين.

من جانبه عبر العميد الركن عبد الملك الزهيري رئيس أركان حرب القوات الجوية اليمنية عن أسفه لاستهداف منازل مواطنين بالجوف عن طريق الخطأ .. وقال في تصريح صحفي مساء اليوم " إن الأخطاء واردة في كل الضربات الجوية في أي دولة بالعالم، خصوصاً وأن اليمن لا يملك أقماراً صناعية تساعد القوات الجوية على تحديد المواقع التي تستهدفها".

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