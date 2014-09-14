نائب رئيس الكنيست يقتحم باحات المسجد الأقصى

المسجد الأقصى المبارك "المنارة والقبة" (Getty-أرشيف)

قالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في بيان لها إن قوات الاحتلال فرضت منذ ساعات الصباح قيودا مشددة على دخول المصلين من الرجال والنساء إلى المسجد الأقصى، وأغلقت بوابته لحظة اقتحام نائب رئيس الكنيست الحرم القدسي قبل أن تسمح للجميع بالدخول فيما بعد بعد خروج موشي فيغلين نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي.

وكانت قوات الشرطة الإسرائيلية أغلقت صباح اليوم المسجد الأقصى أمام من هم دون الخمسين من العمر، وفرضت إجراءات مشددة على دخول النساء لتأمين جولة قام بها نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي موشي فيغلين في باحات المسجد الأقصى.

وأوضحت المؤسسة أن فيغلين اقتحم الأقصى من باب المغاربة برفقة عشرة مستوطنين وحراسة أمنية مشددة، وجال فيغلين في أرجاء المسجد حيث صعد إلى صحن قبة الصخرة ووقف مقابل الباب الرئيسي لمسجد القبة من الخارج، وقد تعالت أصوات المصلين بالتكبير، وسادت المسجد حالة من التوتر الشديد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن دائرة الأوقاف الإسلامية المشرفة على إدارة المسجد الأقصى أن فيغلين أدى في باحة مسجد الصخرة طقوسا تلمودية استفزازية وسط طوق من الحراسات الخاصة، وخرج من المسجد وهو يصافح أفراد الشرطة الإسرائيلية كتعبير عن امتنانه لتأمين اقتحامه المسجد.

ويتهم الفلسطينيون قوات الاحتلال بالبدء في خطة لتقسيم المسجد الأقصى بعد أن أصدرت قانونا -خلال عدوانها الأخير على غزة- يعتمد على تقسيم زماني ومكاني فرضته إسرائيل بالمسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.

وينسجم القانون الذي ناقشته لجنة الداخلية التابعة للكنيست قبل أسابيع، مع توصية وزارة الأديان في مايو الماضي بإقامة "مفوضية يهودية" موازية لدائرة الأوقاف الإسلامية تعمل على تقنين اقتحامات اليهود لساحات الحرم وإقامة الصلوات والشعائر التلمودية تمهيدا لبناء الهيكل المزعوم.

وقد زادت في الأشهر الأخيرة وتيرة اقتحامات اليهود للمسجد تحت حراسة مشددة، وذلك لفرض أمر واقع بتقسيم زماني ومكاني للحرم بين المسلمين واليهود.