مينا للاستثمار تتطلع لدخول تركيا بصندوق إسلامي

صورة عن موقع الشركة وبه خبر الاسثمار في تركيا (الجزيرة مباشر)

تخطط شركة مينا للبنية التحتية المتخصصة في الاستثمار المباشر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدخول السوق التركية للمرة الأولى العام المقبل.

وتعتزم الشركة المملوكة لكل من فجر كابيتال في دبي والواحة كابيتال في أبوظبي وبنك "HSBC" جمع 500 مليون دولار لصندوقها الثاني المتوافق مع الشريعة الإسلامية وهو صندوق مينا للبنية التحتية 2 الذي سيركز في الأساس على الاستثمار في شركات الطاقة والبنية التحتية بمنطقة الخليج وتركيا.

وقال غيرونيمو رورا الرئيس التنفيذي لشركة مينا عن الاقتصاد التركي "يوجد الكثير من الأعمال التي يمكن القيام بها هناك في مجالات الطاقة وتوليد الكهرباء والنقل والبنية الأساسية الاجتماعية".

وأضاف "من بين العوامل الأساسية للنجاح إيجاد الشريك المناسب، هناك عدد من الشركات العملاقة المحلية المتنوعة التي تتبنى إستراتيجيات جيدة".

وحددت الشركة أربع صفقات محتملة في تركيا التي ستستثمر فيها ما يصل إلى 20% من إجمالي حجم صندوقها.

يذكر أن حكومات ماليزيا وأبوظبي وبروناي من بين المساهمين في فجر كابيتال التي تدير الصندوق الثاني مع الواحة كابيتال.

من جهته قال إقبال خان الرئيس التنفيذي لشركة فجر كابيتال "يلعب التمويل الإسلامي دورا يزداد أهمية في تمويل مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق".

وأضاف "تميز التمويل الإسلامي يتيح للمستثمرين التقليديين المشاركة أيضا في تمويل البنى التحتية وهو ما يجعله خيار تمويل شاملا ذا جاذبية أوسع".

وتابع رورا أن صندوق خزانة ناسيونال السيادي الماليزي قد يضخ استثمارا مباشرا في صندوق الاستثمار في صندوق مينا للبنية التحتية 2 أو يعمل على ضخ استثمار مشترك مع الصندوق، وقال رورا "ذلك لكي نعطي المستثمرين فكرة عما نتطلع إليه وما يمكننا فعله لكن الخطة ستتغير وفقا للفرص المتاحة".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مينا "أنه في الأساس استمرار لإستراتيجية الصندوق الأول بضم تركيا "إلى القائمة" وتمويل أكبر حجما لإبرام صفقات أكبر".

وكان الصندوق الماليزي استثمر أكثر من مليار دولار في تركيا ويملك حصة مسيطرة في أكبر سلسلة مستشفيات في البلاد.