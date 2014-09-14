كيري متشجع من التعهدات العسكرية لمواجهة "تنظيم الدولة"

كشف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأحد إنه متشجع للغاية من تعهدات دول من داخل الشرق الأوسط وخارجه بإرسال معونات عسكرية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية .

وأكد في برنامج تذيعه شبكة (سي.بي.إس) إن بعض الدول عرضت إرسال قوات برية لهذا الغرض "ولكننا لا نفكر في ذلك في الوقت الراهن". ولم يسم هذه الدول.

وأوضح في المقابلة التي سجلت في مصر مساء السبت "هذه استراتيجية ما زالت تتشكل بينما يتشكل التحالف والدول تعلن عما هي مستعدة لفعله "

في سياق متصل قال مسؤولون أمريكيون الأحد إن عددا من الدول العربية عرض الانضمام للولايات المتحدة في حملة الضربات الجوية على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في إشارة إلى احتمال توسيع نطاق الحملة الجوية ضد المتشددين الذين سيطروا على مناطق من العراق وسوريا.

ورفض مسؤولون الكشف عن الدول التي قدمت العروض لكنهم قالوا إن هذه العروض قيد النظر فيما تبدأ الولايات المتحدة تحديد دور كل دولة في تحالفها الوليد ضد الجهاديين الذين أعلنوا دولة الخلافة في قلب الشرق الأوسط.

وقام " كيري "بجولة في الشرق الأوسط لضمان الحصول على دعم للخطة، حيث حصل الخميس على تأييد "لحملة عسكرية منسقة" من عشر دول عربية هي مصر والعراق والأردن ولبنان ودول الخليج العربية الست ".