كاميرون يتعهد بتقديم قتلة هاينز للعدالة

ديفد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا (Getty-أرشيف)

قال ديفد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني إن قتل تنظيم الدولة الإسلامية لموظف الإغاثة البريطاني ديفد هاينز عمل من أعمال الشر المحض وتوعد بتقديم القتلة للعدالة مهما طال الزمن.

وأضاف كاميرون في بيان نشرته رئاسة الوزراء في بريطانيا أن "هذه جريمة قتل خسيسة ومروعة لموظف إغاثة بريء، أنه عمل من أعمال الشر المحض، قلبي مع عائلة ديفد هاينز الذي أبدى شجاعة وتحمل غير عاديين طوال هذه المحنة، "سنفعل كل ما في وسعنا لضبط هؤلاء القتلة وضمان أن يمثلوا أمام العدالة مهما طال الزمن".

وكان مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية الذين يقاتلون في العراق وسوريا قد بثوا شريطا يصور قطع رأس موظف الإغاثة البريطاني ديفد هاينز.

ولم يتسن لوكالة رويترز للأنباء التأكد من صحة هذا الشريط، ولكن المشاهد متوافقة مع المشاهد السابقة التي صورت إعدام الصحفيين الأميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف.

وخطف هاينز العام الماضي أثناء عمله لحساب وكالة أكتيد الفرنسية للإغاثة.

وبدأ الشريط المصور الذي ظهر تحت عنوان "رسالة إلى حلفاء أمريكا" بحديث رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون عن التعاون مع الحكومة العراقية وقوات البشمركة الكردية المتحالفة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال رجل ملثم يرتدي زيا أسود بلكنة بريطانية وهو واقف خلف هاينز الذي كان راكعا على ركبتيه ويرتدي حلة برتقالية "هذا المواطن البريطاني سيدفع ثمن وعدك يا كاميرون للبشمركة بتسليحهم ضد الدولة الإسلامية".

وعرض الشريط بعد ذلك قطع رأس الرجل الجاثي على ركبتيه، وفي نهاية الشريط عرض شخص آخر محتجز رهينة وقال الرجل الملثم إنه سيقتل إذا استمر كاميرون في دعم الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.