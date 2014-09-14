فرنسا تبني مركزا لمكافحة الإيبولا بغينيا كوناكري

جانب من المساعدات الفرنسية المقدمة لغينيا كوناكري (AFP)

قالت أنيك غيراردان وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون التنمية والفرنكوفونية خلال مؤتمر صحفي في مستشفى دونكا في كوناكري عاصمة غينيا إن "فرنسا ستدعم أصدقاءها الغينيين في التصدي لمحنة الإيبولا التي تواجههم.. اليوم نقول لهم إننا سنكون إلى جانبهم".

وقدمت فرنسا الى غينيا مساعدة بقيمة تسعة ملايين يورو لبناء فرع لمعهد باستور ومركز لعلاج المصابين بفيروس الإيبولا، وذلك خلال زيارة لوزيرة الدولة الفرنسية لشؤون التنمية والفرنكوفونية إلى غينيا.

وأضافت الوزيرة "لا يجب بأي حال من الأحوال أن تبقى غينيا وبقية الدول المنكوبة بهذا الفيروس معزولة".

وخلال الزيارة تفقدت الوزيرة الفرنسية الإجراءات الصحية المتخذة في مطار كوناكري وكذلك أيضا مدرسة الليسيه الفرنسية والتقت رئيس غينيا ألفا كونديه.

وأوضحت غيراردان أن "وجودها في هذه الزيارة هدفه تحديدا القول إن بإمكاننا المجيءلمد يد المساعدة، وإن بإمكان الأطباء وبقية أفراد الطواقم الطبية الانضمام إلينا، نحن سنساعد غينيا على تعزيز نظامها الصحي".

وتابعت "بعيدا عن كل هذه التصريحات، سنمنح غينيا مبلغ تسعة ملايين يورو لبناء مركز علاجي جديد وكذلك أيضا لدعم معهد باستور الذي سينشئ فرعا هنا"، وبينت أن المبلغ سيقسم بواقع خمسة ملايين يورو لبناء مركز علاج الإيبولا والأربعة المتبقية ستذهب لإنشاء فرع معهد باستور.

كما أعلنت الوزيرة عن مساعدة لمستشفى دونكا عبارة عن طنين من المساعدات الطبية (أقنعة وقفازات وملابس عازلة ومحاليل تطهير). وقالت إن فرنسا سترسل 25 خبيرا إلى غينيا من بينهم خمسة وصلوا بالفعل إلى هذا البلد.