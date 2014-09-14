حلف الأطلسي يبدأ توريد أسلحة لأوكرانيا

صرح وزير الدفاع الأوكراني فاليري جاليتي أن الكثير من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بدأت في توريد أسلحة للقوات في شرق أوكرانيا. وقال جاليتي للقناة الخامسة في التليفزيون الأوكراني: "عملية تسليم الأسلحة تجري الآن"، إلا أنه لم يصرح عن نوعية الأسلحة أو البلدان القادمة منها.

وأضاف جاليتي أن عملية وقف إطلاق النار التي بدأت منذ الخامس من أيلول/سبتمبر الجاري في منطقة النزاع بشرق أوكرانيا لا تزال سارية حتى اليوم الأحد، إلا أن حالة التوتر تتفاقم، ربما نظرا للمناورة العسكرية الكبيرة التي ستبدأها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بعض دول حلف الناتو غدا الاثنين في غرب أوكرانيا. ويذكر أن روسيا ترى في وجود جنود من دول حلف الناتو استفزازا كبيرا لها وخطرا على الهدنة.

وتبعد هذه المناورة التي سيشارك بها إجمالي 1300 جندي من أوكرانيا ومن 15 دولة أخرى بنحو 1200 كيلومتر عن منطقة النزاع دونباس.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني بوروشينكو قد أعلن عن عمليات توريد الأسلحة بشكل مفاجئ بعد عودته من قمة الناتو التي انعقدت مؤخرا في ويلز.

وكان مسؤولون في كييف قد صرحوا أن هذه الإمدادات ستأتي من بولندا وفرنسا والنرويج وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه الدول نفت ذلك .