تلاميذ غزة سيتلقون "تأهيلا نفسيا" بعد العدوان

عاد نحو 500 ألف طفل فلسطيني إلى مدارسهم يوم الأحد في قطاع غزة حيث سيخضع الكثير منهم لإعادة تأهيل نفسي قبل انتظام الدراسة وذلك بعد عدوان مدمر لمدة خمسين يوما بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وقالت السلطات المحلية ومسؤولون في وكالات الأمم المتحدة العاملة في القطاع إن افتتاح العام الدراسي الجديد تأخر ثلاثة أسابيع بسبب الأضرار التي لحقت بأكثر من 250 مدرسة واستخدام نحو تسعين من أصل 200 منشأة تعليمية تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كملاجئ لعشرات آلاف السكان الذين شردهم القصف من منازلهم.

وقال المفوض العام للوكالة بيير كرينبول "إن الأولوية القصوى بالنسبة لنا في الوقت الحالي هي التأكد من عودة التلاميذ إلى مناهجهم التعليمية المعتادة بعد فترة من تلقيهم الدعم النفسي الذي يشمل استخدام المسرح في تطوير تقنيات القدرة على التعبير.

وأشار كرينبول إلى أن أونروا وظفت أكثر من 200 متخصص في التأهيل النفسي سيشرعون العمل مع نحو 24 ألف تلميذ في مدارس الوكالة قبل الانتقال إلى الدراسة المعتادة في غضون أسبوع.

كما ستوفر مجموعة من الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية ووزارة التعليم الفلسطينية الدعم النفسي لنحو ربع مليون تلميذ آخرين في المدارس الرسمية في غزة.

وقال المسؤولون في قطاع الصحة في غزة -الذي تسيطر عليه حركة حماس- إن أكثر من 2100 شخص معظمهم من المدنيين قتلوا في الصراع بينهم 500 طفل.

وفي مدرسة للبنات في حي الشجاعية في غزة -حيث تهدمت مئات المنازل أو دمرت تماما وقتل 72 شخصا في العدوان الشرس الذي دار هناك- حملت لافتة اسم تلميذة قتلت في الحرب ووضعت بشكل رمزي على مقعد شاغر. وكتب على اللافتة "الشهيدة غالية الحلو – الصف التاسع."

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته يوم الخميس إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة عندما شنت هجمات على ثلاث مدارس تديرها الأمم المتحدة في القطاع خلال القتال ما أدى إلى مقتل 45 شخصا بينهم 17 طفلا في المدارس أو بالقرب منها.