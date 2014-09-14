تفوق مانشستر يونايتد على كوينز بارك بملعب أولد ترافورد

تألق نادي مانشستر يونايتد الأحد تحت قيادة مدربه المخضرم "لويس فان جال" وبثنائيه المنضم حديثا "أنخيل دي ماريا" "وأندير هيريرا" بالتفوق 4- صفر على ضيفه "كوينز بارك رينجرز" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعدما اكتفى يونايتد بالتعادل مرتين في أول ثلاث جولات بالدوري وخرج مبكرا من كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام فريق من الدرجة الثالثة، قدم فريق المدرب فان جال عرضا قويا في "أولد ترافورد" .

وتراجع المدرب فان جال عن اللعب بثلاثة مدافعين ودفع بأربعة لاعبين في الخط الخلفي إضافة إلى الثلاثي الهجومي "دي ماريا" "ووين روني" "وروبين فان بيرسي".

وسجل اللاعب "دي ماريا" الهدف الأول ليونايتد بعدما أرسل كرة عالية من ركلة حرة خدعت الجميع ودخلت المرمى في الدقيقة 24.

وتمكن دي ماريا من ناحية اليسار ومرر الكرة لروني الذي حاول تسديدها قبل أن ترتد إليه ويمهدها "لهيريرا" الذي أطلق تسديدة قوية من حافة المنطقة في المرمى في الدقيقة 36.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول رد "هيريرا" الهدية لزميله روني وأعطاه تمريرة جيدة استقبلها مهاجم منتخب إنجلترا ثم سددها أرضية في الزاوية الضيقة لمرمى الحارس روبرت جرين.

وفي الشوط الثاني سدد "دي ماريا" كرة أرضية فريده من نوعها وصلت إلى اللاعب "خوان ماتا" الذي نجح في تحويلها من مدى قريب في المرمى ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 58.

وشارك الكولومبي "رادامل فالكاو" المنضم ليونايتد في منتصف الشوط الثاني وكاد أن يضيف هدفا خامسا ليونايتد بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس "جرين" الذي تصدى للفرصة.