الأهلي يتفوق على الزمالك ويتوج بكأس السوبر

نادي الأهلي

توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثامنة في تاريخه عقب تغلبه 5/ 4 بالركلات الترجيحية على غريمه التقليدي الزمالك باستاد القاهرة الدولي اليوم الأحد.

وجاءت المباراة متواضعة المستوى حيث فشل كلا الفريقين في هز الشباك على مدار الوقت الاصلي ليحكتم الفريقان إلى الركلات الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لصالح الأهلي، رغم تألق أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك الذي تصدى لركلتي جزاء من لاعبي الأهلي وليد سليمان وأحمد عبد الظاهر.

وكان الزمالك قريبا للغاية من حسم ركلات الترجيح لمصلحته لولا فشل لاعبه البوركيني محمد كوفي في إحراز الركلة الحاسمة بعدما أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى. وتعد هذه البطولة هي الأولى للإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد رفقة الأهلي، .

وواصل الأهلي تفوقه على الزمالك في مواجهاتهما المباشرة في الآونة الأخيرة، علما بأن هذه هي المرة الثالثة التي يفوز بها الأهلي باللقب على حساب الزمالك، ليعزز الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) رقمه القياسي بوصفه النادي الأكثر تتويجا باللقب.

ولم يفلح الزمالك في تحقيق أي انتصار على الأهلي منذ فوزه 2/ صفر على الفريق الأحمر في شهر أيار/مايو عام 2007، ليواصل الأهلي إحكام عقدته الأزلية على أبناء ميت عقبة.