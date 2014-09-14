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استطلاعات الرأي ترجح فوز المعارضة في الانتخابات السويدية

14/9/2014

أدلى رئيس الوزراء السويدي فريدريك رينفلت بصوته الأحد في الانتخابات البرلمانية حيث من المتوقع أن تتمكن كتلة المعارضة اليسارية في السويد من هزيمة الحكومة المحافظة التي  يترأسها.

ويسعى رينفلت، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ عام 2006، للفوز بفترة ثالثة لائتلافه، المكون من حزب التجمع المعتدل المحافظ والحزب الليبرالي  وحزب الوسط والحزب الديمقراطي المسيحي.

وقال رينفلت في بلدته تابي، شمال ستوكهولم إن ائتلافه وحزبه على استعداد  للاستمرار في الحكم .  وأضاف  "الأمر متروك الأن للناخبين ليقرروا ".

وعاد رينفلت / 49 عاما/ بعد ذلك لوسط ستوكهولم للظهور مع شركائه في  الحكم، في إطار الجهود للوصول للناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد .

وينافس الائتلاف الحاكم كتلة معارضة تضم ثلاثة أحزاب هي: الحزب  الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر وحزب اليسار بالإضافة إلى حزب ديمقراطيي السويد المناهض للهجرة .

وكان استطلاع قد نشرته الاذاعة السويدية عشية الانتخابات قد أظهر أن ائتلاف يمين الوسط سيحصل على 40.2 % من الأصوات مقابل 46.1 % لأحزاب  المعارضة. وتؤيد أحزاب المعارضة زعيم  الحزب الديمقراطي الاشتراكي ستيفان لوفين لتولى منصب رئيس الوزراء.

وقد أدلى لوفين بصوته في وقت مبكر اليوم بالقرب من منزله بوسط ستوكهولم.  ووصف الانتخابات بأنها "منافسة شرسة" مشيرا إلى الحاجة لبذل المزيد حتى  إغلاق مراكز الاقتراع، وذلك أثناء توجهه للقاء ناخبين في عدة ضواح بستوكهولم .

ويحق لنحو 7.3 مليون ناخب الادلاء بأصواتهم في الفترة من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي ( 0600 إلى 1800 بتوقيت جرينتش). وبالإضافة إلى الانتخابات العامة، سيختار الناخبون أعضاء 20 مجلس مقاطعة و290 مجلسا بلديا. 

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