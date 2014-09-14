أستراليا تشارك التحالف بمقاتلات لمواجهة تنظيم الدولة

توني أبوت رئيس وزراء أستراليا (رويترز-أرشيف)

سترسل أستراليا قوات وطائرات هجومية للمشاركة مع الائتلاف الدولي في قتال متشددي تنظيم الدولة الإسلامية استجابة لطلب الولايات المتحدة. وقال توني أبوت رئيس الوزراء الأسترالي الأحد إن استراليا ستنتشر قوة مؤلفة من ستمائة فرد من بينهم أربعمائة من القوات الجوية ومئتين من القوات الخاصة ستتمركز في الإمارات العربية المتحدة في المقر الأميركي هناك.

وأضاف أنه سيجري إعداد ثماني طائرات من طراز سوبر هورنت وطائرات للإنذار المبكر والسيطرة وطائرة لإعادة التزود بالوقود في الجو ونشرها خلال الأيام المقبلة.

وتابع أبوت إن هذه الخطوة إسهام "متعقل ومتناسب" في الائتلاف الدولي وإن حكومته لم تتخذ بعد القرار بإرسال قوات لعمل قتالي.

ونشر القوات والطائرات هي الخطوة التالية التي تتخذها أستراليا للمشاركة في محاول وقف تقدم المتشددين بعد أن أعلنت انضمامها الشهر الماضي لجهود الإغاثة متعددة الجنسيات وإسقاطها معدات عكسرية ومساعدات للقوات الكردية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق.

وأوضح أبوت في بيان صحفي أن عملية نشر القوات تتضمن إعداد مجموعة عمل من المستشارين العسكريين الذين يمكنهم مساعدة القوات العراقية وقوات أمنية أخرى تقاتل المتشددين.

وتابع "هناك بالقطع قرارات أخرى يجب أن تتخذ" قبل أن تلتزم القوات الأسترالية بأي عمل قتالي.