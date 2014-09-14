البث الحي
منوعات

أستراليا تشارك التحالف بمقاتلات لمواجهة تنظيم الدولة

14/9/2014
توني أبوت رئيس وزراء أستراليا (رويترز-أرشيف)

سترسل أستراليا قوات وطائرات هجومية للمشاركة مع الائتلاف الدولي في قتال متشددي تنظيم الدولة الإسلامية استجابة لطلب الولايات المتحدة. وقال توني أبوت رئيس الوزراء الأسترالي الأحد إن استراليا ستنتشر قوة مؤلفة من ستمائة فرد من بينهم أربعمائة من القوات الجوية ومئتين من القوات الخاصة ستتمركز في الإمارات العربية المتحدة في المقر الأميركي هناك.

وأضاف أنه سيجري إعداد ثماني طائرات من طراز سوبر هورنت وطائرات للإنذار المبكر والسيطرة وطائرة لإعادة التزود بالوقود في الجو ونشرها خلال الأيام المقبلة.

وتابع أبوت إن هذه الخطوة إسهام "متعقل ومتناسب" في الائتلاف الدولي وإن حكومته لم تتخذ بعد القرار بإرسال قوات لعمل قتالي.

ونشر القوات والطائرات هي الخطوة التالية التي تتخذها أستراليا للمشاركة في محاول وقف تقدم المتشددين بعد أن أعلنت انضمامها الشهر الماضي لجهود الإغاثة متعددة الجنسيات وإسقاطها معدات عكسرية ومساعدات للقوات الكردية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق.

وأوضح أبوت في بيان صحفي أن عملية نشر القوات تتضمن إعداد مجموعة عمل من المستشارين العسكريين الذين يمكنهم مساعدة القوات العراقية وقوات أمنية أخرى تقاتل المتشددين.

وتابع "هناك بالقطع قرارات أخرى يجب أن تتخذ" قبل أن تلتزم القوات الأسترالية بأي عمل قتالي.

المزيد من منوعات

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)
الأكثر قراءة

ترمب يعلن عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

النائب العام الإيطالي يتهم أربعة ضباط مصريين بقتل ريجيني ويعلن أسماءهم

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)