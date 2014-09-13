نيمار العائد يمنح برشلونة الفوز بثنائية رائعة

دخل نيمار كبديل فأسكن الكرة الشباك مرتين بلمستين ساحرتين من تمريرتين رائعتين لليونيل ميسي ليفوز برشلونة 2-صفر على ضيفه اتليتيك بيلباو ويواصل بدايته المثالية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وهيمن برشلونة على المباراة التي أقيمت بملعبه نوكامب لكنه فشل في افتتاح التسجيل إلا حين شارك نيمار وتلقى تمريرة ميسي ليضع الكرة في شباك الحارس جوركا إيرايزوز في الدقيقة 79.

وبعدها بخمس دقائق أهدى ميسي تمريرة مميزة أخرى لنيمار غير المراقب فاستغل الوقت بطريقة جيدة ولم يتسرع ووضع الكرة بهدوء في الشباك.

وعاد نيمار قائد البرازيل للملاعب بعد شفائه من إصابة في الكاحل وأبقاه مدرب برشلونة الجديد لويس إنريكي احتياطيا حتى الدقيقة 63 حين شارك بدلا من مهاجم إسبانيا الصاعد منير الحدادي.

وكان برشلونة الساعي لتعويض خسارة اللقب لصالح اتليتيكو مدريد الموسم الماضي هو الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في أول مباراتين من الموسم وصارت لديه الآن تسع نقاط ولم تتلق شباك أي أهداف. وفي وقت لاحق يوم السبت سيلعب الغريمان اتليتيكو مدريد حامل اللقب وريال مدريد بطل أوروبا في مواجهة قمة.

وفي وجود ما يزيد على 80 ألف متفرج في الملعب العملاق ببرشلونة قاد ميسي التشكيلة الأساسية لبرشلونة بعدما تعافى بدوره من إصابة في العضلات منعته من اللعب مع الأرجنتين في الجولة الودية هذا الشهر.

وإلى جوار ميسي شارك برشلونة الثنائي بيدرو ومنير بينما عاد كذلك صانع اللعب اندريس إنسيتا الذي شفي من الإصابة ليحمل شارة القيادة.

وارتدى برشلونة الزي الاحتياطي ذي اللونين الأصفر والأحمر في الاحتفال باليوم الوطني لإقليم كطالونيا الذي وافق 11 سبتمبر أيلول وشاعت أجواء احتفالية في المدرجات مع كل فرصة للفريق صاحب الأرض في الشوط الأول.