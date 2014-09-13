مقتل جنديين مصريين اثنين بهجوم بالرصاص

مدراعات تابعة للجيش المصري في سيناء (أرشيف-الأوروبية)

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية ومصادر أمنية أن مجندين في الجيش المصري قتلا يوم الجمعة وأصيب ثلاثة آخرون في هجومين منفصلين.

وقالت الوكالة والمصادر إن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش عسكرية خارج القاهرة مساء الجمعة وإن الهجوم أسفر عن مقتل مجند وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي وقت سابق قتل مجند آخر برصاص مسلحين في محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها متشددون إسلاميون كثفوا هجماتهم على الجيش والشرطة منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو العام الماضي بعد مظاهرات طالبت بتنحيته.

وقال مصدر أمني مصري إن مجندا قتل وأصيب أربعة في هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة تفتيش مشتركة للجيش والشرطة على طريق القاهرة السويس الصحراوي شرق العاصمة المصرية مساء الجمعة.

وأوضح المصدر أن قوات التأمين الموجودة بالموقع فوجئت بسيارتي دفع رباعي يستقلهما مسلحون أطلقوا النار على أفراد القوة ثم فروا تجاه الصحراء عبر طريق القطامية.

وكان هذا هو الهجوم الثاني الذي يستهدف الجيش المصري خلال 24 ساعة بعد مقتل مجند في هجوم آخر صباح الجمعة شنه مسلحون في العريش بشمال سيناء.

وتعد منطقة شمال سيناء معقلا لما تعرف بالمجموعات الجهادية وأبرزها جماعة "أنصار بيت المقدس" التي تبنت تنفيذ عمليات عديدة ضد قوات الجيش والشرطة المصرية.