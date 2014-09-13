البث الحي
منوعات

مقاتلو المعارضة السورية يسيطرون على القنيطرة

13/9/2014
 
المعارضة السورية تسيطر على الجولان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن مقاتلي المعارضة السورية وجبهة النصرة نجحوا في السيطرة على غالبية الجانب السوري من هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن "النظام يتقهقر أمام الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة النصرة، وبات قاب قوسين من فقدان سيطرته على كامل الجولان المحرر".

وأوضح أن مقاتلين معارضين وجبهة النصرة سيطروا الجمعة "على قرية الرواضي وبلدة الحميدية الواقعة في الجولان السوري المحرر، عقب اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها"، وبذلك "يكون النظام قد فقد السيطرة على نحو 80 بالمئة من قرى وبلدات ريف القنيطرة".

ولا يزال النظام يسيطر على مدينة خان أرنبة ومدينة البعث وبلدتي الخضر وجبا، بالإضافة إلى مقر "اللواء 90" -وهو لواء عسكري منتشر في المنطقة، بحسب المرصد السوري.

وأشار المرصد إلى أن قوات النظام ومسلحين موالين له يحاولون استعادة السيطرة على المناطق التي فقدوها في ريف القنيطرة.

وأضاف عبد الرحمن أن هذه المحافظة "قد تصبح قريبا المحافظة الثانية التي تخرج عن سيطرة النظام السوري".

وحقق مقاتلو المعارضة تقدما في الفترة الماضية في المحافظة، وسيطروا على معبر القنطيرة الحدودي في 27 آب/أغسطس.

وتحتل اسرائيل منذ 1967 حوالى 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية التي اعلنت ضمها في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي. وتبلغ مساحة الجزء غير المحتل نحو 512 كلم مربعا.

وفي سياق متصل، واصل الطيران الحربي السوري قصف مناطق عدة من البلاد تسيطر عليها المعارضة المسلحة. وأفاد المرصد أن الطيران شن عشر غارات على الأقل على مناطق في ريف إدلب، استهدفت ثلاث منها كلا من مدينة معرة النعمان وبلدة كفروما.

كما شن الطيران ثماني غارات على بلدة كفرزيتا في ريف حماة (وسط)، وأربع غارات على حي جوبر في شرق دمشق، حيث تحاول قوات النظام التقدم على حساب  المعارضة المسلحة.

هذا وسجلت غارات لطيران النظام الحربي السبت على دير الزور (شرق) استهدفت قاعدة تدريب مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية"، وأسفرت عن مقتل ثمانية منهم على الأقل.

المزيد من منوعات

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)
الأكثر قراءة

ترمب يعلن عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

النائب العام الإيطالي يتهم أربعة ضباط مصريين بقتل ريجيني ويعلن أسماءهم

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)