مقاتلو المعارضة السورية يسيطرون على القنيطرة

المعارضة السورية تسيطر على الجولان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن مقاتلي المعارضة السورية وجبهة النصرة نجحوا في السيطرة على غالبية الجانب السوري من هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن "النظام يتقهقر أمام الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة النصرة، وبات قاب قوسين من فقدان سيطرته على كامل الجولان المحرر".

وأوضح أن مقاتلين معارضين وجبهة النصرة سيطروا الجمعة "على قرية الرواضي وبلدة الحميدية الواقعة في الجولان السوري المحرر، عقب اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها"، وبذلك "يكون النظام قد فقد السيطرة على نحو 80 بالمئة من قرى وبلدات ريف القنيطرة".

ولا يزال النظام يسيطر على مدينة خان أرنبة ومدينة البعث وبلدتي الخضر وجبا، بالإضافة إلى مقر "اللواء 90" -وهو لواء عسكري منتشر في المنطقة، بحسب المرصد السوري.

وأشار المرصد إلى أن قوات النظام ومسلحين موالين له يحاولون استعادة السيطرة على المناطق التي فقدوها في ريف القنيطرة.

وأضاف عبد الرحمن أن هذه المحافظة "قد تصبح قريبا المحافظة الثانية التي تخرج عن سيطرة النظام السوري".

وحقق مقاتلو المعارضة تقدما في الفترة الماضية في المحافظة، وسيطروا على معبر القنطيرة الحدودي في 27 آب/أغسطس.

وتحتل اسرائيل منذ 1967 حوالى 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية التي اعلنت ضمها في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي. وتبلغ مساحة الجزء غير المحتل نحو 512 كلم مربعا.

وفي سياق متصل، واصل الطيران الحربي السوري قصف مناطق عدة من البلاد تسيطر عليها المعارضة المسلحة. وأفاد المرصد أن الطيران شن عشر غارات على الأقل على مناطق في ريف إدلب، استهدفت ثلاث منها كلا من مدينة معرة النعمان وبلدة كفروما.

كما شن الطيران ثماني غارات على بلدة كفرزيتا في ريف حماة (وسط)، وأربع غارات على حي جوبر في شرق دمشق، حيث تحاول قوات النظام التقدم على حساب المعارضة المسلحة.

هذا وسجلت غارات لطيران النظام الحربي السبت على دير الزور (شرق) استهدفت قاعدة تدريب مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية"، وأسفرت عن مقتل ثمانية منهم على الأقل.