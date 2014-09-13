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طلبيات "IPHON 6" تسجل رقما قياسيا

13/9/2014
هاتف ايفون الجديد (Getty-أرشيف)

سيضطر عملاء آبل الراغبين في اقتناء أحدث إصدرات آيفون "IPHON 6 Plus" إلى الإنتظار من ثلاثة إلى أربعة أسابيع للحصول على الهاتف الجديد الذي كشفت آبل الستار عنه الثلاثاء الماضي بعدما سجلت الطلبيات على أحدث الهواتف الذكية للشركة رقما قياسيا أدى إلى الضغط على العرض المتاح.

وسيبدأ بيع جهاز"IPHON 6 Plus" في الولايات المتحدة الأميركية 19 سبتمبر، وبدأت الشركة في تلقي طلبيات الشراء عبر الإنترنت من يوم الخميس.

وذكر موقع شركة آبل أن الطلبيات على الهواتف من طراز "IPHON 6 Plus" الذي يبلغ عرض شاشته 5.5 بوصة لها قائمة انتظار لمدة قد تصل إلى شهر أما الطلبيات على الهاتف "IPHON 6" والذي يبلغ عرض شاشته 4.7 بوصة فستكون متاحة للتسليم في 19 سبتمبر.

وذكرت المواقع الإلكترونية لكل من شركات "Verizon Wireless" و"AT&T" و"Sprint Corp" أن الطلبيات على "IPHON 6 Plus" سجلت رقما قياسيا لا يصدق الليلة قبل الماضية، وقالت المتحدثة ترودي مولر باسم آبل إن الطلبيات متاحة حاليا عبر الإنترنت من خلال متجر تطبيقات آبل.

وأضافت مولر "الاقبال على "IPHON 6″ و"IPHON 6 Plus" لا يصدق لقد سجلت الطلبيات رقما قياسيا الليلة الماضية.

وكانت مصادر إحدى الشركات التي لها سلسلة مراكز توريدات قالت لوكالة رويترز للأنباء الشهر الماضي إن موردي "IPHON"هرعوا للحصول على عدد كاف من الشاشات الجاهزة للاستعمال الصناعي لأن الحاجة إلى إعادة تصميم مكون رئيسي عطلت جدول الإنتاج.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"AT&T" رالف دي لا فيغا لمستثمرين في مؤتمر بنيويورك إن طلبيات "IPHON 6" تجاوزت حتى الآن طلبيات العامين الماضيين.

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