دي ميستورا: أسعى للتخفيف من معاناة الشعب السوري

أعلن الموفد الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا اليوم السبت أنه مصمم على إيجاد وسائل للتخفيف من معاناة الشعب السوري. وقال دي ميستورا ، في مؤتمر صحفي بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام في السرايا الحكومي في بيروت :"ما أستطيع قوله إنني مصمم على القيام بما طلب مني الأمين العام للأمم المتحدة في محاولة إيجاد وسائل جديدة وكل أنواع الصيغ الممكنة للتخفيف من معاناة الشعب السوري والتوترات في المنطقة".

وأضاف :"لقد عدت للتو من سورية، وكانت لدي هناك محادثات مفيدة، سأكمل جولتي مع فريق عملي، وبشكل خاص السفير رمزي رمزي نائب الموفد الخاص في المنطقة، على أن أعود إلى نيويورك حيث سأرفع تقريري إلى الأمين العام للأمم المتحدة عما توصلت إليه في هذه المرحلة الأولية، وأتمنى أن نتمكن من المساهمة في حل الأزمة السورية التي أخذت وقتا طويلا".

وردا على سؤال عن مدى إمكانية إعادة إحياء قرار جنيف الأول، قال دي ميستورا :"لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال الآن لأننا في بداية مهمتنا".

وأشار إلى أنه سيبدأ جولته الإقليمية من لبنان بعد تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة كموفد خاص للأزمة السورية.

ولفت إلى أنه تبادل مع سلام "وجهات النظر المتعلقة، ليس فقط بالبيئة الإقليمية المعقدة جدا التي تأثرت بالأزمة السورية المستمرة منذ فترة طويلة، ولكن أيضا تداعيات هذه الأزمة على لبنان".

وقال :"اليوم كنت مستمعا أكثر مما كنت متحدثا لأنه، بالرغم من خبرتي السابقة، كان علي أن أطلع على النتائج الخطيرة والمعقدة، وعلى الثمن الذي يدفعه لبنان والشعب اللبناني بسبب ما يحصل في الخارج وخاصة في سورية".