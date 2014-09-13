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تعيين الجنرال آلن منسقا للتحالف ضد تنظيم الدولة

13/9/2014
الجنرال جون آلن منسق التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة (أرشيف-وزارة الدفاع الأميركية)

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية أن الجنرال الأميركي جون آلن -الذي كان قائدا للقوات الأميركية في أفغانستان ولعب دورا اساسيا في الحرب في العراق- عين منسقا للتحالف الدولي الذي تبنيه الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت ماري هارف مساعدة المتحدثة باسم الخارجية للصحفيين إن "وزير الخارجية جون كيري عين اليوم الجنرال جون آلن في منصب المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف ضد تنظيم الدولة الاسلامية"، مشيرة إلى أن الجنرال آلن يتبع في هذا المنصب للوزير كيري.

وأضافت أن الدبلوماسي بريت ماكغورك "المسؤول في وزارة الخارجية عن ملفي العراق وايران" عين نائبا للجنرال آلن.

وكان الجنرال آلن تولى قيادة قوة التحالف الدولي في افغانستان "إيساف" بين عامي 2011 و2013. وعين في أكتوبر 2012 قائدا أعلى لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" -أحد أرفع المناصب في الجيش الأميركي- إلا أن تعيينه في هذا المنصب سرعان ما تم تعليقه بسبب تحقيق فتح بحقه على خلفية مراسلات اعتبرت "في غير محلها" جرت بينه وبين إحدى السيدات، ولكنه برئ لاحقا وتقاعد في فبراير 2013.

وخلال مهمته في أفغانستان تولى الجنرال آلن الإشراف على انسحاب 33 ألف جندي أميركي أرسلوا كتعزيزات إلى هذا البلد في نهاية 2009.

وكان قبل ذلك تولى منصب نائب قائد القيادة الأميركية الوسطى المكلفة قيادة العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

واكتسب الجنرال آلن شهرته في العراق حيث كان يقود القوات الأميركية في غرب هذا البلد بين عامي 2006 و2008 ونجح في نسج علاقات مع شيوخ العشائر السنية وهو ما سمح لاحقا بتشكيل مجالس الصحوات التي قاتلت تنظيم القاعدة وتمكنت في النهاية من إخراجه من المناطق السنية التي كانت تعتبر معقلا له.

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