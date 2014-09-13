الفلبين تحقق بسفر مواطنيها للقتال في سوريا

صورة أرشيفية للاحتفال بتوقيع اتفاق سلام بين حكومة الفلبين والأقلية المسلمة بمندناو (الجزيرة)

كشف مسؤول في المخابرات الفلبينية إن بلاده تحقق في تورط فلبينيين مسلمين في الصراع الدائر في سوريا منذ ثلاثة أعوام بعد أن ترددت أنباء عن مقتل مقاتلين فلبينيين اثنين كانا يحاربان في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن مانيلا تراقب الشبان المسلمين الذين سافروا لسوريا والعراق وحاولوا عند عودتهم للبلاد تجنيد آخرين.

يذكر أن تقارير استخبارية أفادت بسفر آلاف الشباب من عشرات الدول حول العالم لسوريا والعراق للقتال إلى جانب جماعات اعتبرت متطرفة وهو الأمر الذي أدى بالولايات المتحدة الأميركية لإعداد قرار أممي بمجلس الأمن يفرض على دول العالم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تجنيد مواطنيها وسفرهم للقتال إلى جانب الجماعات المتطرفة.

وصرح المسؤول الفلبيني الذي طلب عدم نشر اسمه "إنها تطورات مقلقة وقد تؤثر علي الوضع الأمني داخل البلاد كما أن البيانات المتاحة لدينا قليلة جدا وتعتمد على معلومات تردنا من آن لآخر من جهات مختلفة من بينها وزارة الخارجية. كما أننا نتبادل المعلومات الاستخباراتية الآن مع شركاء أجانب كي نتمكن من بناء قاعدة بيانات خاصة بنا".

وأضاف أن تلك المعلومات الاستخبارية المتبادلة تفيدنا تدريجيا بعدد المقاتلين الأجانب الذين يتوجهون لسوريا من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند ومنطقة شينغيانغ في غرب الصين.

وأن حركة هؤلاء المقاتلين لا تسير في اتجاه واحد بل أن بعض الذين سافروا لسوريا عادوا إلى جنوب الفلبين لنشر أفكار "متشددة".

وأظهرت وثائق سربت للصحافة أن اثنين من مسلمي الفلبين قتلا في سوريا في مارس الماضي.

وتابع المسؤول أنه بخصوص الفلبينيين اللذين قتلا فإن "أحدهما "فلبيني" نشأ في سوريا أما الآخر فيحمل جواز سفر محليا".

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية إن حوالي مائة فلبيني سافروا إلى إيران حيث تلقوا تدريبا عسكريا هناك قبل توجههم فيما بعد إلى سوريا.