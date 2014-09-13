العبادي يأمر سلاح الجو بوقف قصف المناطق المدنية

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت إنه أمر السلاح الجوي العراقي بالكف عن قصف المناطق المدنية ملبيا بذلك شرطا وضعته شخصيات من العشائر السنية لمساندة حملته على مقاتلي الدولة الإسلامية.

وتقول جماعات حقوقية إن هجمات الحكومة العراقية هذا العام استهدفت المدنيين بصورة عشوائية. وكان الكثير من هذه الهجمات في مناطق تسيطر عليها الدولة الإسلامية.

وقال العبادي في حسابه على تويتر "أصدرت أمرا بإيقاف القصف على المدن التي يوجد فيها المدنيون حتى التي يوجد فيها داعش لأننا لا نريد المزيد من الضحايا الأبرياء."

ورحب مندوب الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف بالتصريحات التي ذكرها عبادي خلال مؤتمر عن اللاجئين عقد اليوم السبت في بغداد. وأضاف ملادينوف "حماية المدنيين وضمان سلامتهم وأمنهم هي أولوية قصوى للأمم المتحدة." ويأمل دبلوماسيون وساسة عراقيون من جميع الأطياف السياسية أن يقوم العبادي الذي شكل حكومة يوم الاثنين بتنقية الأجواء السياسية لتشكيل جبهة موحدة ضد الدولة الإسلامية.

وشنت السلطات العراقية حملة على الاحتجاجات خلال العامين الماضيين مستخدمة البراميل المتفجرة في ضرب مقاتلي الدولة الإسلامية الذين يختبئون بين المدنيين.

وقال العبادي إن أمره بإيقاف القصف صدر الخميس. وفي اليوم نفسه قال مصدر في مستشفى بالمدينة إن 14 برميلا متفجرا أسقطت على مدينة الفلوجة فقتلت 22 مدنيا.

وقال أحد السكان في مدينة الرمادى التي يهيمن عليها تنظيم الدولة الإسلامية أنه وقعت هجمات طوال يوم الجمعة على قرى حول المدينة فقتلت ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين.

من جانبه قال رئيس البرلمان العراق سليم الجبوري لرويترز خلال مقابلة إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الغارات الجوية على تنظيم الدولة الإسلامية ينبغي ألا تؤدى لسقوط قتلى من المدنيين.

وقال الجبوري في منزله ببغداد الأربعاء بعد مقابلة كيري "الحقيقة القيد الوحيد الذي تحدثنا عنه في استخدام القصف أن يكون مركزا ومحددا وعلى مجاميع إرهابية."