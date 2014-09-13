إبحار تجريبي لأولى السفينتين الفرنسيتين المخصصتين لروسيا

محتجون فرنسيون بجوار السفينة ميسترال يعارضون تسليمها لروسيا جراء الأزمة الأوكرانية (Getty)

أبحرت سفينة "فلاديفوستوك" أولى سفينتي التخطيط والقيادة من طراز ميسترال اللتين اشترتهما روسيا من فرنسا التي علقت تسليمهما جراء الأزمة الأوكرانية، في وقت مبكر من صباح السبت في رحلة تجريبية من سان نازير "غرب فرنسا" بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية "AFP".

وغادرت السفينة الحربية الرصيف لإجراء تجارب في عرض البحر وعلى متنها للمرة الأولى حوالي مائتين من أصل أربعمائة بحار روسي يتلقون تدريبا في سان نازير منذ مطلع يوليو في إطار عقد مبرم بين مجموعة "DCNS" الفرنسية للدفاع وروسيا.

وكان البحارة الروس قد صعدوا إلى السفينة مساء الجمعة استعدادا لهذه الرحلة التي ستستغرق حوالى عشرة أيام تجري خلالها السفينة مناورات عملية في البحر.

يذكر أنه قبل عشرة أيام اشترطت فرنسا لتسليم "فلاديفوستوك" إلى روسيا تطبيق وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا والتوصل إلى "حل سياسي" للأزمة.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد أجل البت في تسليم هذه السفينة الأولى حتى نهاية أكتوبر المقبل وهو ما أكده بدوره وزير دفاعه جان إيف لودريان.

وانتهى بناء هذه السفينة الأولى والتي يفترض تسليمها مطلع نوفمبر فيما يتواصل بناء السفينة الثانية "سيباستوبول" في حوض سان نازير للسفن.