ميركل تستبعد مشاركة بلادها في توجيه ضربات ضد "تنظيم الدولة"

قالت متحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة إن حكومة ألمانيا لن تشارك في ضربات جوية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل-Gettyimages

اقترحت الولاياتالمتحدة شنها على تنظيم الدولة الاسلامية.

وقالت المتحدثة كريستيان فيرتس "إشاعة الاستقرار في المنطقة من نقاط الاهتمام الكبيرة بالنسبة للحكومة الالمانية لكنني أستبعدالمشاركة في ضربات جوية عسكرية."

فرضت ألمانيا اليوم الجمعة حظرا على تنظيم الدولة الإسلامية بهدف منعها من تجنيد جهاديين شبان في ألمانيا خاصة عبر الإنترنتومنعهم أيضا من التعاون مع مقاتلين عائدين إلى أوروبا في تنفيذ هجمات.

وبالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن حملة موسعة ضد التنظيم الدولة قد تشمل تنفيذ ضربات جوية في سوريا والعراق فرضت،ألمانيا حظرا فوريا يجرم كل أشكال الدعاية والأنشطة والرموز المرتبطة بالتنظيم.

وفي مسعى للتصدي للمكاسب العسكرية التي حققها التنظيم في العراق تجاوزت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السياسة الألمانيةالتي تحظر إرسال أسلحة إلى مناطق تشهد صراعات وبدأت في إرسال أسلحة ومعدات إلى أكراد العراق الذين يقاتلون التنظيم فيشمال البلاد.

وقال وزير الداخلية الألمانية توماس دو مازيير "إن تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي يشكل خطرا على السلامة العامة في ألمانياأيضا”، وأضاف أن نحو 400 ألماني يقاتلون في صفوف التنظيم في العراق وسوريا قتل منهم نحو 40 بعضهم في تفجيرات انتحارية.

وأكد دو مازيير أن أكثر من 100 جهادي عادوا لألمانيا بينهم أناس "يتمتعون بخبرات قتالية وتعلموا كيف يكرهون."، وقال الوزير أن الدولة الإسلامية تدير حملات تجنيد باللغة الألمانية على مواقع التواصل الاجتماعي "لضم شبان وشابات للجهادوالحرب والقتل."

كما أثنى الوزير الألماني على الجاليات الرئيسية المسلمة التي تعيش في المانيا على وقوفهم في وجه "المنظمة الهمجية."