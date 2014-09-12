مايكروسوفت تعتزم شراء الشركة المطورة للعبة ماينكرافت

توقعت تقارير إعلامية متعددة أن تشتري شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للبرمجيات الشركة السويدية التي تطور لعبة ماينكرافت مقابل أكثر من 2 مليار دولار.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن أشخاص مطلعين علي المحادثات، أن الصفقة يمكن أن تكتمل خلال الأسبوع الجاري.

ولم يصدر من الشركتين أى تفاصيل بشأن صفقة الاستحواذ المحتملة، وقد تأسست شركة موجانج ايه بى المتخصصة في تطوير ألعاب الفيديو عام 2009، وأصدرت في العام نفسه لعبة ماينكرافت التى باعت منذ ذلك الحين ما يزيد على 50 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم.

وقال موقع ار اى كود دوت نت، إن الشركة سجلت أرباحا بلغت 126 مليون دولار في العام الماضي، وتعتمد اللعبة علي إنشاء هياكل ضخمة في عالم ثلاثي الأبعاد وهي تشبه مكعبات الليجو.