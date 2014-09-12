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كيرى: الأسد هو من جذب عناصرتنظيم الدولة

12/9/2014

ألقى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى باللائمة على الرئيس السورى بشار الأسد فيما يتعلق بظهور وتنامى قوة تنظيم تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال كيرى  فى مقابلة أجراها معه تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سي أن الأسد كان بمثابة المغناطيس الذى جذب المقاتلين الأجانب من مختلف أنحاء العالم، والذين جاءوا بهدف العمل على الإطاحة بنظامه.

وأضاف أن من سافروا إلى سوريا فعلوا ذلك لمعارضتهم قتل الأسد لعدد هائل من المسلمين السنة من أبناء شعبه، ولذلك كانت هذه الشرارة الأولى لتجمع هؤلاء.

وشدد وزير الخارجية الأمريكى على أن الولايات المتحدة سبق وأن حذرت من خطورة ذلك عندما كان الأمر فى أوله.

وعلى صعيد متصل، قال كيرى أن عدم قدرة الجيش العراقى على التصدى لهذا التنظيم عندما بدأ فى مهاجمة العراق كانت بمثابة مفاجأة للجميع.

وأكد كيرى حرص دول المنطقة على التصدى لهذا التنظيم لاستشعاره الخطر الذى يمثله، مشيرا إلى أن جميع هذه الدول على استعداد للتعامل مع ذلك، وهو ما جعلها تتعهد باتخاذ تحركات فى هذا الصدد.

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