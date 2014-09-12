بوتين يتجه إلى آسيا بعد تشديد العقوبات الأوروبية على روسيا

دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الجمعة إلى جهود جديدة لتعزيز التعاون مع الصين والجمهوريات السوفيتية السابقة فى آسيا الوسطى وجاءت دعوته بعد أن شدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا.

وفي تصريحات خلال مؤتمر في دوشنبه عاصمة طاجيكستان لم يشر بوتين إلي العقوبات بصورة مباشرة لكنه سعي لبناء علاقات اقتصادية أقوي مع آسيا خاصة الصين للحد من أثر العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي.

وقال أمام مؤتمر منظمة شنغهاى للتعاون وهي تجمع أمني أعتقد أنه من الضرورى تحسين كفاءة تفاعلنا لمواجهة التحديات الراهنة.

واضاف الأكثر من ذلك أن الوضع في العالم صعب لأن هناك عددا متزايدا من التهديدات.

وقال بوتين أن قادة المنظمة ناقشوا الموقف في أوكرانيا وتنفي موسكو انها تسلح المتمردين على حكم كييف الموالين لها كما تنفي أنها أرسلت قوات لمساندتهم.

وعبر بوتين عن القلق إزاء حالة الاقتصاد العالمي مضيفا نظرا لذلك أقترح أن نبحث تحديث برنامج التعاون التجارى والاقتصادى لمنظمة شنغهاى للتعاون وخطة تطبيقه.

وتضم المنظمة الصين وروسيا وطاجيكستان وقازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان.