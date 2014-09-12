استطلاعات الرأي تعجز عن تحديد نتيجة استفتاء اسكتلندا

أشارت استطلاعات للرأي نشرت اليوم الجمعة أنه من الصعب تحديد نتيجة الاستفتاء على استقلال اسكتلندا، حيث أن النتيجة متقاربة علي نحو يفوق الحد وذلك قبل أقل من أسبوع على التصويت على ما إذا كان البلد سينهي اتحاده الذي يرجع إلى 300 عام مع بقية المملكة المتحدة.

ووضع استطلاع أجرته مؤسسة "آي سي إم" لاستطلاعات الرأي لصالح صحيفة الجارديان نسبة دعم الاستقلال عند 49 في المئة ودعم البقاء في الاتحاد عند 51 في المئة، باستثناء أولئك الذين لم يحسموا موقفهم قبل التصويت المقرر في 18 أيلول/سبتمبر.

واظهر الإستطلاع الذي شمل 1300 شخص، وأجرته مؤسسة "يوجوف" لصالح صحيفتي "تايمز" و"صنداي"، أن 52% من السكان ضد إنهاء اتحاد عمره 300 عام مع بقية المملكة المتحدة مقابل تأييد 48 % لانهاء الاتحاد.

وعلى ما يبدو فإن استطلاعات الرأي تظهر أن زخم الحملة المؤيدة للاستقلال قد تباطأ. وكان استطلاع سابق للمؤسسة نشر يوم الأحد الماضي، قد اشار إلى أن نسبة المؤيدين للاستقلال تبلغ 51 % ونسبة المعارضين له تبلغ 49% .

وقال بيتر كيلنر رئيس مؤسسة "يوجوف" إن الاستفتاء يظهر أول مرة تتقدم فيها الحملة المؤيدة للاتحاد منذ أوائل آب/أغسطس الماضي، وعزا التغيير إلى الحملات التي قام بها رئيس الوزراء العمالي السابق غوردون براون والذي حذر من أن الاستقلال سيكون سيئا للوظائف والأوضاع المالية للأسر.

وكشف المستشار جورج أوزبورن ومحافظ بنك إنجلترا الجمعة أنهما لن يسافرا إلى استراليا الأسبوع المقبل لحضور اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين.

وقال أوزبورن في قمة اقتصادية تضم المملكة المتحدة والصين عقدت في لندن: "من وجهة نظري، لقد اتخذت قرار بانني لن أذهب إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في استراليا الأسبوع المقبل".

وأضاف: "أعتقد أنه من المهم، عند الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الاقتصادية لأحدي النتائج المحتملة لهذا الاستفتاء، أن أظل هنا في المملكة المتحدة. كما توصل محافظ بنك انجلترا بشكل مستقل تماما إلى نفس النتيجة".

ويأتي الاستطلاع في أعقاب تأكيد العديد من البنوك، بما في ذلك "رويال بنك اوف سكوتلاند ولويدز"، بأنهم سينقلون مقراتهم الرئيسية إلى لندن في حال الاستقلال. وحذر العديد من كبار تجار التجزئة أن المتسوق الاسكتلندي سيواجه ارتفاعا في الأسعار .