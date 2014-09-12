أولوند في العراق لبحث مواجهة "تنظيم الدولة"

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند

أجرى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند محادثات مع زعماء عراقيين الجمعة لبحث سبل تقديم مساعدات إنسانية ودعم عسكري للعراق في مواجهته مع تنظيم الدولة الإسلامية وذلك قبل مؤتمر تستضيفه باريس يوم الاثنين لبحث سبل التصدي للتنظيم.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عقب اجتماعه باولاند "الرئيس الفرنسي وعدني اليوم أن فرنسا ستشارك بهذا الجهد في ضرب مواقع الإرهاب في العراق."

وأضاف "الجانب الأمريكي بدأ في ضرب مواقع الإرهاب في العراق. نحتاج إلى هذا الغطاء الجوي ولا نريد مقاتلين على الأرض. هم لا يريدون إرسال مقاتلين من على الارض."

ولم يكشف أولوند عن كيفية مساهمة فرنسا في الضربات الجوية التي ستستهدف مواقع التنظيم في العراق وتشنها حاليا الولايات المتحدة بالتعاون مع الجيش العراقي.

لكنه قال إن مؤتمر باريس يهدف لتنسيق المساعدات العسكرية المقدمة إلى بغداد من حلفائها. وقال أولوند للصحفيين "سنعمل مع حلفائنا ونعلم خطورة التهديد."

ويستضيف أولوند محادثات في باريس الاثنين تسعى خلالها قوى إقليمية ودولية لتنسيق دعم العراق في المعركة ضد متشددي الدولة الإسلامية الذين سيطروا على الأجزاء الشمالية من البلاد. وتهدف الحكومة الفرنسية من مؤتمرها إلى وقف تمويل تنظيم الدولة الإسلامية ومنع تجنيد متطوعين له وتعزيز السيطرة على الحدود وتدريب الجيش العراقي.

وقال أولوند إن فرنسا هي أول بلد أوروبي يقدم مساعدات عسكرية للعراق وتعمل على تسليم رابع شحناتها دون ان يكشف المزيد من التفاصيل. وبسؤاله عن احتمال مشاركة إيران في اجتماع باريس قال الرئيس الفرنسي إن وزارتي الخارجية في فرنسا والعراق تعملان على إعداد قائمة الدول المشاركة.

ومن المقرر أن يزور أولوند أربيل في إقليم كردستان في وقت لاحق يوم الجمعة حيث يقدم مساعدات إنسانية أغلبها خيام وأدوات تتعلق بالصحة العامة.

من جانبه قال أحد مساعدي أولوند إن فرنسا تريد أن تظهر أن دعم العراق ليس قاصرا على العمل العسكري وذلك بعد أن كشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذا الأسبوع عن خطط موسعة لحملة على متشددي الدولة الإسلامية.