البث الحي
منوعات

أوباما يفوض البنتاجون باستهداف قادة تنظيم الدولة الاسلامية

12/9/2014

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية الجمعة أن الرئيس الامريكي باراك أوباما فوض وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون لأول مرة باستهداف قادة تنظيم الدولة فى العراق وسوريا.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين عسكريين أمريكيين قولهم إن هذا التفويض يأتي في اطار خطة اوباما الهجومية ضد داعش ، ونقلت عن مسئولين امريكيين رفضا الكشف عن هويتهما أن زعيم تنظيم الدولة ابوبكر البغدادى يأتى على رأس قائمة المستهدفين.

وتقول الصحيفة إن البغدادى نادرا ما يظهر بصورة علنية حتى بعد أن تزايد نفوذ تنظيمه واستيلائه على أراض داخل العراق وسوريا ، وكانت داعش قد اذاعت شريط فيديو قبل شهرين يظهر فيه البغدادى ، وهو يخطب من فوق منبر احد المساجد فى مدينة الموصل العراقية فيما يعد الظهور الاول له في احد الافلام الدعائية للتنظيم الارهابى.

وقد رفض المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى تأكيد اصدار اوباما اوامر بهذا الشأن ، غير أنه أشار الى انه سيكون هناك تحول في العمليات العسكرية، وأوضح أن من بين الوسائل اللازمة لتدمير قدرات العدو  مثل عناصر تنظيم الدولة  استخدام العنف وهو ما قد يتضمن الحد من قدرات القيادة والسيطرة للتنظيم

المزيد من منوعات

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)
الأكثر قراءة

ترمب يعلن عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

النائب العام الإيطالي يتهم أربعة ضباط مصريين بقتل ريجيني ويعلن أسماءهم

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)