أوباما يفوض البنتاجون باستهداف قادة تنظيم الدولة الاسلامية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية الجمعة أن الرئيس الامريكي باراك أوباما فوض وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون لأول مرة باستهداف قادة تنظيم الدولة فى العراق وسوريا.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين عسكريين أمريكيين قولهم إن هذا التفويض يأتي في اطار خطة اوباما الهجومية ضد داعش ، ونقلت عن مسئولين امريكيين رفضا الكشف عن هويتهما أن زعيم تنظيم الدولة ابوبكر البغدادى يأتى على رأس قائمة المستهدفين.

وتقول الصحيفة إن البغدادى نادرا ما يظهر بصورة علنية حتى بعد أن تزايد نفوذ تنظيمه واستيلائه على أراض داخل العراق وسوريا ، وكانت داعش قد اذاعت شريط فيديو قبل شهرين يظهر فيه البغدادى ، وهو يخطب من فوق منبر احد المساجد فى مدينة الموصل العراقية فيما يعد الظهور الاول له في احد الافلام الدعائية للتنظيم الارهابى.

وقد رفض المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى تأكيد اصدار اوباما اوامر بهذا الشأن ، غير أنه أشار الى انه سيكون هناك تحول في العمليات العسكرية، وأوضح أن من بين الوسائل اللازمة لتدمير قدرات العدو مثل عناصر تنظيم الدولة استخدام العنف وهو ما قد يتضمن الحد من قدرات القيادة والسيطرة للتنظيم