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هيغل: جيشنا مستعد لتنفيذ خطة أوباما لمكافحة الإرهاب

11/9/2014

أكد وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل، أن الرئيس باراك أوباما، وضع استراتيجية قوية وشاملة لمواجهة " تنظيم الدولة الاسلامية".

وقال أن قوات الجيش الأمريكي، على استعداد لتنفيذ المهام الواردة بخطة مكافحة الإرهاب، التي أعلنها الرئيس أوباما لتجريد تنظيم الدولة الإسلامية من قدراتها وتدميرها.

وأضاف هيغل في بيان صدر عقب إعلان الرئيس الأمريكي استراتيجيته للتصدي لتنظيم الدولة، إن الجيش الأمريكي مستعد لتنفيذ الأوامر التي يصدرها أوباما بصفته القائد العام للجيش من أجل التعاون مع أجهزة الحكومة الأمريكية وكذلك مع الأصدقاء والحلفاء حول العالم لإتمام هذه المهام. وأوضح هيغل أن الجيش الأمريكي لا يستطيع وحده القضاء علي التهديدات التي يمثلها تنظيم الدولة الاسلامية للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد وزير الدفاع الامريكي علي أن مواصلة العراق في إحراز تقدم نحو تشكيل حكومة تضم كافة الأطراف هو أمر حاسم في الوقت الذي يستغل فيه دول التحالف كافة ادوات القوة منها العسكرية و القانونية و الإقتصادية والدبلوماسية والإستخبارية بالتسيق مع دول المنطقة.

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