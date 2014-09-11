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حماس: إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل ليس من سياستنا

11/9/2014

أكدت حركة حماس الخميس، أن إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل "ليست من سياسة الحركة وغير مطروحة فيمداولاتها".

وقال بيان صادر عن المكتب السياسي لحماس إن "المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني ليست من سياسة الحركة، وليست مطروحة في مداولاتها، وهذه هي السياسة المعتمدة في الحركة".

يأتي ذلك بعد تصريحات لعضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق الليلة الماضية قال فيها إن الحركة "قد تضطر لإجراء مفاوضات مع إسرائيل باعتبار أن ذلك لا يتعارض مع الشريعة".

وقال أبو مرزوق "من الناحية الشرعية لا غبار على مفاوضة الاحتلال، كما نفاوضه بالسلاح نفاوضه بالكلام".

وأضاف"باعتقادي إذا بقى الحال على ما هو عليه قد لا تجد حماس وأقول بمنتهى الصراحة وأصبح مطلبا شعبيا، قد تجد الحركة نفسها مضطرة لهذا السلوك حينما تثقل وتصبح الحقوق البديهية لأبناء غزة وقعها ثقيل على السلطة والحكومة إلى هذا الحد والدرجة".

وتابع "تصبح كثير من القضايا التي كانت سياسات شبه تابو محظورة عند الحركة مطروحة على أجندتها ولذلك أقول سياستنا أن لا نفاوض الاحتلال ولكن على الآخرين أن يدركوا أن هذه المسألة مش محرمة".

ورد الناطق باسم حركة فتح أحمد عساف بقوله إن تصريحات أبو مرزوق "لم تفاجئ أحداً، فمفاوضات حماس السرية المباشرة وتلك غير المباشرة مع اسرائيل من خلال وسطاء إقليميين ودوليين لم تنقطع يوماً".

واعتبر عساف أن "التفاوض مع العدو الاسرائيلي خارج إطار الشرعية الفلسطينية هو خيانة"، متسائلاً "منذ متى يتفاوض كل فصيل سياسي فلسطيني مع اسرائيل منفرداً، ألا يمثل ذلك ذروة الخيانة والإمعان في تفتيت وحدة الشعب الفلسطيني وموقفه السياسي

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