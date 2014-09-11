بان كي مون يدعو للتصديق على معاهدة حظر التجارب النووية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على معاهدة حظر التجارب النووية، إلى النظر في المعاناة الإنسانية التى تتسبب بها تلك التجارب.

وقال مون، خلال حفل أقيم بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، أن نزع السلاح النووي هو الأولوية، وحظر التجارب هو عنصر أساسي.

وناشد الأمين العام في هذا الإطار، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة، الدول التصديق على المعاهدة، وخاصة الدول الثمانى المتبقية التى يحتاج العالم إلى تصديقها من أجل دخول المعاهدة حيز التنفيذ.

وقال بهذا الصدد: "نظرا للفوائد الكثيرة لمثل هذا الحظر العالمي، من المؤسف أن المعاهدة لم تدخل حيز النفاذ اليوم، أدعو المجتمع الدولى إلى عدم السماح لليأس أو السخرية لأن يقوض التزامنا بهذه القضية العامة، أود أن أناشد بشكل خاص تلك الدول التى لم تصدق بعد على معاهدة حظر التجارب النووية، وأتمنى تشجيعها على النظر مباشرة فى المعاناة الإنسانية التى يحاول بقية العالم معالجتها