المعارضة السورية مستعدة للتعاون ضد "تنظيم الدولة"

كشف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الخميس، إنه مستعد للعمل مع الولايات المتحدة

هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني السوري

ضد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" بعدما أذن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما " بشن هجمات جوية أمريكية في سوريا ضد التنظيم.

وحث رئيس الائتلاف هادي البحرة الكونغرس الأميركي على الموافقة على سياسة الرئيس والسماح بتدريب وتجهيز الجيش السوري الحر.

وأكد الائتلاف السوري أنه ُعلى استعداد لمشاركة المجتمع الدولي ليس فقط لهزيمة "الدولة الإسلامية" فقط لكن أيضا لتخليص الشعب السوري من طغيان نظام الأسد.

وصرح الائتلاف أنه "دعا منذ فترة طويلة لهذا الإجراء"، وحذر من الدولة الإسلامية، وأشار إلى أنه يجب أن ندرك أن حكومة الأسد كانت "السبب الجذري للعنف والوحشية والشعور بالإفلات من العقاب السائد في سوريا"، وحث على العمل ضدها أيضا. وأضاف، "قتال الدولة الإسلامية فحسب لا يمكن أن يجعل المنطقة مستقرة وخالية من التطرف".