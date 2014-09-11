المعارضة الجزائرية تطالب الرئيس بوتفليقة بالتنحي

أنضم المنافس الرئيسي للرئيس الجزائري في الإنتخابات الأخيرة إلى تحالف مكون من رموز المعارضة ووزراء سابقين يطالب رئيس البلاد العليل بالتنحي عن الحكم.

كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، البالغ من العمر 77 عاما، قد أعيد انتخابه رئيسا للبلاد في مايو لفترة رئاسية رابعة بأغلبية ساحقة بالرغم من عدم ظهوره إلا قليلا خلال حملته الانتخابية. ولم يظهر تقريبا منذ ذلك الوقت ويعتقد أنه مريض للغاية.

وقال على بن فليس، الذي قاد حملة رئاسية نشطة، في بيان صدر الخميس أن قادة المعارضة متحدون في هدفهم للخروج بالجزائر من أزمة القيادة الراهنة.

والتقى بن فليس، رئيس الوزراء السابق، الأربعاء بقادة بارزين آخرين في الجماعة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي التي تحاول الدفع لتنحى الرئيس