البث الحي
منوعات

المعارضة الجزائرية تطالب الرئيس بوتفليقة بالتنحي

11/9/2014

أنضم المنافس الرئيسي للرئيس الجزائري في الإنتخابات الأخيرة إلى تحالف مكون من رموز المعارضة ووزراء سابقين يطالب رئيس البلاد العليل بالتنحي عن الحكم.

كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، البالغ من العمر 77 عاما، قد أعيد انتخابه رئيسا للبلاد في مايو لفترة رئاسية رابعة بأغلبية ساحقة بالرغم من عدم ظهوره إلا قليلا خلال حملته الانتخابية. ولم يظهر تقريبا منذ ذلك الوقت ويعتقد أنه مريض للغاية.

وقال على بن فليس، الذي قاد حملة رئاسية نشطة، في بيان صدر الخميس أن قادة المعارضة متحدون في هدفهم للخروج بالجزائر من أزمة القيادة الراهنة.

والتقى بن فليس، رئيس الوزراء السابق، الأربعاء بقادة بارزين آخرين في الجماعة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي التي تحاول الدفع لتنحى الرئيس

المزيد من منوعات

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)
الأكثر قراءة

ترمب يعلن عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

النائب العام الإيطالي يتهم أربعة ضباط مصريين بقتل ريجيني ويعلن أسماءهم

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)