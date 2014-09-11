استئناف المباحثات حول البرنامج النووي الإيراني في فيينا

ألتقي الخميس نائبا وزير الخارجية الإيراني ماجد روانشي وعباس عراقجي مع دبلوماسيين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لاستئناف المباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني في العاصمة النمساوية فيينا.

ومن المقرر أنه يتم الإعداد خلال هذا الاجتماع لخارطة طريق للتوصل لحل بشأن المسائل التي يوجد عليها خلاف في البرنامج النووي الإيراني كتخصيب اليورانيوم وكذلك عدد أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها إيران.

ويذكر أن إيران أجرت الأسبوع الماضي مباحثات ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مع الاتحاد الأوروبي، وبعد الاتفاق الانتقالي في نوفمبر من العام الماضي، تسعى كل من إيران والدول الخمس التب تتمتع بحق الفيتو وكذلك ألمانيا للتوصل إلى اتفاق شامل بحلول 24 نوفمبر المقبل.

هذا ويطالب الغرب بضمانات من أجل رفع العقوبات ضد إيران. وتتمثل هذه الضمانات في ألا يخدم البرنامج النووي الإيراني سوى الأغراض السلمية فحسب