مصر تستضيف مؤتمرا لإعمار غزة في أكتوبر القادم

وزير الخارجية المصري سامح شكري

صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار قطاع غزة في 12 أكتوبر/تشرين الأول القادم في العاصمة المصرية القاهرة، عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وجاء هذا الإعلان الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية بعدما عقد وزير الخارجية النرويجي بورج برند محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وسترأس المؤتمر الدولي مصر والنرويج.

من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية أن إعادة إعمار غزة سيكلف حوالي 7.8 مليار دولار. وهذا أكثر التقييمات شمولا حتى الآن لحجم الضرر الناجم عن الحرب التي استمرت سبعة أسابيع مع إسرائيل والتي سويت فيها بالأرض أحياء كاملة.

وقالت السلطة إن كلفة إعادة بناء 17 ألف مسكن دمرها القصف الإسرائيلي، ستكون 2.5 مليار دولار. وسيحتاج قطاع الطاقة 250 مليون دولار بعد أن دمرت محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بصاروخين إسرائيليين.

وقال شكري إن الدعوات للمؤتمر ستصدر قريبا.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين إلى جانب 64 إسرائيليا وخمسة مدنيين في إسرائيل.