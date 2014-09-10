كيري يلتقى العبادي وثلاثة تفجيرات في بغداد

التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء وامتدح خططه لإعادة بناء جيش العراق وتنفيذ إصلاحات سياسية واسعة.

وتحدث كيري عن استعداد العبادي "للتحرك قدما بسرعة في الاتفاقات النفطية التي يحتاجها الأكراد وتمثيل السنة وإشراكهم في الحكومة".

من جهته، ناشد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المجتمع الدولي لمساعدة العراق في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية"، وحثه على العمل فورا لوقف انتشار " هذا السرطان"، على حد تعبيره.

وأوضح العبادي أن هناك دورا للمجمتع الدولي والأمم المتحدة في مواجهة خطر تنظيم "الدولة" في سوريا أيضا.

وفي سياق متصل، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن بغداد يجب ألا تتعاون مع "المحتلين"، على حد قوله.

وقال الصدر الذي له كلمة نافذة بين عشرات الآلاف من المقاتلين، إنه يريد أن يتعاون العراق مع دول الجوار والحلفاء لا مع "المحتلين".

من جانب آخر، قال ضابط شرطة إن ثلاث سيارات ملغومة انفجرت في حي بغداد الجديدة شرق العاصمة العراقية بغداد، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 92 آخرين.

وجاءت أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للعاصمة العراقية، لدعم حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي ضد "تنظيم الدولة" وتشجيعه على الإصلاح السياسي.