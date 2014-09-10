كاميرون يدعو الاسكتلدنيين لعدم اختيار الاستقلال عن بريطانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الناخبين الاسكتلنديين بالتصويت بـ (لا) في الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم الخميس بعد القادم حول استقلال اسكتلدا، محذرا إياهم من "قفزة في المجهول في حال تم التصويت بـ (نعم)".

وقال كاميرون إن "المملكة المتحدة بلد عزيز ومتميز، لذا فإننا لن نترك أي شكوك لدى الاسكتلنديين، ونريد بقوة أن تبقوا، لا نريد أن تتمزق أسرة هذه الأمم".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني في مقال بصحيفة دايلي ميل البريطانية الأربعاء "إنه في حال صوّت الاسكتلنديون بـ (لا)، فإنهم سيبقون في الاتحاد، لكن مع صلاحيات معززة لبرلمان "أدنبره" في ما يتعلق بالقروض والضرائب والنفقات".

وأوضح كاميرون أنه "إن انقسمت المملكة المتحدة فإنها ستنقسم إلى الأبد، لذا فالخيار المطروح أمامكم واضح، إما قفزة في المجهول بتصويتك بنعم أو مستقبل أفضل لاسكتلندا بالتصويت بلا".

ويأتي مقال كاميرون في الوقت الذي أشارت فيه استطلاعات الرأي العام إلى تزايد نسبة المؤيدين للإستقلال عن المعارضين له؛ وهو ما أثار ذعرا في أوساط الحكومة والأوساط السياسية البريطانية، حيث وصل قادة الأحزاب البريطانية الرئيسية اليوم الأربعاء إلى اسكتلندا للقيام بحملة ترويج للتصويت ضد الإستقلال.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ وزعيم حزب العمال المعارض قد ألغوا جلسة المساءلة الأسبوعية في البرلمان لزيارة اسكتلندا لمناشدة الاسكتلنديين عدم إنهاء الوحدة المستمرة مع انجلترا منذ 307 أعوام.