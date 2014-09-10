تعيين قائدا جديدا لحركة أحرار الشام السورية

أعلنت حركة أحرار الشام الإسلامية –إحدى أكبر فصائل المعارضة المسلحة في سوريا- اليوم الأربعاء عن تعيين المهندس هاشم الشيخ الملقب بأبي جابر قائداً عاماً جديداً للحركة، خلفا لحسان عبود الذي قتل في تفجير استهدف اجتماع لقادة الحركة أمس الثلاثاء بريف إدلب.

ونعت الحركة في بيان لها -في بيان مصور نشر على موقع اليوتيوب- مقتل معظم قادتها الحركة في انفجار بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا، كما أعلنت تعيين أبو صالح طحان في منصب القائد العسكري العام.

وقتل في الانفجار الذي لم تعرف طبيعته بعد القائد العام للحركة حسان عبود المعروف بأبي عبدالله الحموي، والقائد العسكري للحركة المعروف بأبي طلحة، والمسؤول الشرعي المعروف بأبي عبد الملك وغيرهم. وكان ما يقرب من خمسين قياديا مجتمعين في مقر في قبو أحد المنازل في بلدة رام حمدان بريف إدلب عندما استهدفهم الانفجار.

وأكدت الحركة أن "هذا الحدث الجلل لن يزيد الحركة إلا إصرارا على المضي في طريق تحرير أمتنا من طواغيت الداخل وتجبر وارتهان الخارج".

فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 28 شخصا كانوا مشاركين في الاجتماع، مرجحا أن يكون العدد أكبر من ذلك.

وتعتبر "حركة احرار الشام" من أبرز مكونات الجبهة الإسلامية، وهي تجمع من عدد من الألوية والكتائب المقاتلة ذات توجه إسلامي، ومن أكثر القوى العسكرية الناشطة.