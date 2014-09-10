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تضارب الأنباء بشأن الفيجيين المحتجزين في الجولان

10/9/2014

 تراجعت الحكومة الفيجية الأربعاء عن تصريحها حول الإفراج عن 45 جنديا دوليا فيجيا محتجزين في هضبة الجولان السورية منذ أسبوعين، لدى مقاتلين من المعارضة السورية من قبل جبهة النصرة.

وكان مسوؤل فيجي صرح أنه يتوقع إطلاق سراح الجنود المحتجزين. وقال المتحدث باسم الحكومة" دان غافيدي" "لا أعتقد… أن أحدا قد فهم خطأ".

من جهتها، أعلنت وزارة الإعلام الفيجية "قرب الإفراج عن الجنود الفيجيين" .

وأكدت رئيسة الحكومة الفيجية " شارون سميث جونز" أن الجنود الفيجيين سوف يطلق سراحهم "خلال الأسبوع", وأن إطلاق سراحهم ليس خاضعا لأي شرط كون المتمردين قد تخلوا عن مطالبهم.

من جانب آخر، تقدمت جبهة النصرة بقائمة من المطالب تشمل تعويض المقاتلين الذين لاقوا حتفهم خلال المواجهة، وتقديم المساعدة الإنسانية لأنصارها، وحذف اسم الجماعة من قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية.

وينتمي الجنود الفيجيون إلى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في هضبة الجولان السورية، والتي تنتشر في الهضبة التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1974, وتضم القوة نحو 1200 جندي دولي من الفلبين وفيجي والهند وإيرلندا والنيبال وهولندا .

 

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