تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والجيش بصنعاء

جانب من مظاهرات الحوثيين بصنعاء (الجزيرة)

دارت مواجهات متقطعة الأربعاء بين الجيش اليمني والحوثيين في الضاحية الغربية لصنعاء فيما ظل التوتر مرتفعا في العاصمة ومحيطها بحسب مصادر أمنية وشهود عيان.

ووقعت المواجهات في منطقة الصباحة على الطريق التي تربط صنعاء بمدينة الحديدة على البحر الأحمر، وهي منطقة يقيم فيها أنصار الحوثيين مخيمات ضمن التحرك الاحتجاجي المناهض للحكومة، ولم تشر تلك المصادر الأمنية إلى أي ضحايا نتيجة لتلك المواجهات.

وفي جنوب صنعاء كان التوتر محتدما غداة المواجهات التي شهدتها منطقة حزيز عند المدخل الجنوبي للمدينة بعد أن أحبط الجيش محاولة إدخال سيارات محملة بالأسلحة للحوثيين.

وقتل مدني وأصيب 15 أخرون بجروح الثلاثاء في المواجهات في حزيز بحسب بيان أصدرته الأربعاء اللجنة الأمنية العليا. وأصيب جنود وعدد من أفراد الشرطة أيضا في هذه المواجهات مع الحوثيين الذين استخدمت فيها قذائف الـ"RPG" بحسب البيان.

وفي شمال صنعاء استقدم الحوثيون تعزيزات بالأسلحة بما في ذلك المدافع في منطقة همدان ومحيط مطار صنعاء الدولي بحسبما أفاد شهود عيان.

ويتابع الآلاف من أنصار الحوثيين بينهم مسلحون تحركهم الاحتجاجي المطالب بإسقاط الحكومة وإلغاء قرار رفع أسعار الوقود.

وكان مراسل الجزيرة قد نقل عن ناشطين حوثيين أن قوات الأمن قتلت أربعة من متظاهريهم قرب مقر رئاسة الوزراء، وتحدثت مصادر حوثية لاحقا عن ارتفاع القتلى إلى سبعة على الأقل، وفي المقابل تحدث مصدر طبي حكومي عن قتيل واحد سقط خلال تفريق الأمن المتظاهرين.

وجاء ذلك التطور بعد ساعات من دعوة زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أنصاره إلى التظاهر مجددا في ساحة التغيير بصنعاء ضمن مرحلة جديدة مما يسميه "تصعيدا ثوريا" ضد الحكومة التي يتهمها بالفساد، بعدما رفضت الجماعة قبل أيام مبادرة رئاسية تشمل تغيير الحكومة وتعديل أسعار المشتقات النفطية.

وقال عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله" (جماعة الحوثي) حسن الصّعدي للجزيرة إن القوات الحكومية "أطلقت النار على المتظاهرين العزّل من أي سلاح دون أن يصدر عنهم أي استفزاز"، متهما تلك القوات بأنها لم تتدرج في استخدام القوة.

من جهتها قالت وزارة الداخلية إن الحوثيين حاولوا اقتحام مقر الحكومة وإن قوات الجيش والأمن قامت بواجبها لحماية مقار الدولة.

وقال مصدر باللجنة الأمنية العليا في صنعاء إن عددا من جنود حراسة مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء أصيبوا خلال محاولة اقتحام الحوثيين مقر المجلس ومبنى الإذاعة. وأضاف المصدر أن الإصابات ناجمة عن إطلاق نار من قبل أفراد كانوا في محيط مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء، وكذلك من قبل الذين حاولوا اقتحام المبنيين.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية "AFP" إنه تمت إقالة مدير شرطة صنعاء من منصبه، مشيرة إلى أن القرار قد يكون متصلا بأحداث رئاسة مجلس الوزراء. وتم تعيين العقيد عبدو معروف القواتي مديرا عاما لشرطة محافظة صنعاء خلفا للعميد يحيى حميد"، دون ذكر الأسباب.