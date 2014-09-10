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باريس مستعدة للمشاركة في عمليات عسكرية بالعراق

10/9/2014
لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا (أرشيف)

أعلنت فرنسا الأربعاء أنها مستعدة للمشاركة في عمل جوي عسكري ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق إذا لزم الأمر ولكنها قالت إن القيام بأي عمل عسكري ضد الجماعة في سوريا سيتخذ "أشكالا" مختلفة.

وقال لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا "في العراق سنشارك في عملية جوية عسكرية إذا لزم الأمر، أما الوضع في سوريا فهو مختلف، يقول البعض في وسائل الإعلام إن فرنسا مستعدة للتحرك في العراق ولكن ليس في سوريا، كلا يتعين علينا التحرك في الحالتين ولكن ليس بنفس الشكل".

وتابع فابيوس أن الرئيس السوري بشار الأسد لا ينبغي أن يكون شريكا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية لأنه متورط مع المتشددين.

وأوضح "لهذا السبب سنواصل مساعدة المعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل الدولة الإسلامية والأسد في الوقت نفسه".

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