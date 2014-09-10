إسرائيل تتطلع لنقل غازها لجنوب أوروبا عبر الأنابيب

أفيغدور ليبرمان وزير خارجية إسرائيل (رويترز-أرشيف)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الأربعاء إن الطريقة المفضلة لتصدير احتياطات الغاز الطبيعي التي اكتشفتها إسرائيل في الآونة الأخيرة إلى أوروبا تتمثل في نقله عبر خط أنابيب إلى جنوب أوروبا.

وكانت إسرائيل تتجه في البداية لتصدير معظم احتياطاتها على شكل غاز طبيعي مسال، لكن احتمالات تصدير الغاز المسال ضعفت بعد انسحاب المستثمر الأسترالي المحتمل وودسايد بتروليوم المتخصصة في تسييل الغاز من اتفاق تطوير مشترك مع شركتي ديليك الإسرائيلية ونوبل إنرجي الأميركية في وقت سابق هذا العام.

وانحسرت أيضا احتمالات تصدير الغاز عبر خط أنابيب ممتد إلى تركيا بسبب تفاقم الخلاف السياسي جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف ليبرمان للصحفيين خلال زيارة إلى ليتوانيا -التي تدرس حكومتها إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال الإسرائيلي في المستقبل- الذي يحتمل تنفيذه على ما يبدو هو خط أنابيب ممتد إلى جيراننا في الاتحاد الأوروبي مثل قبرص واليونان ومنها إلى جميع أنحاء جنوب أوروبا.. إلى إيطاليا وربما دول أخرى". وتابع الوزير أن تكلفة خط الأنابيب المزمع تقدر بما يتراوح بين 20 مليار و30 مليار دولار.

وتجري إسرائيل مفاوضات حاليا بخصوص صفقة لتوريد الغاز الطبيعي من حقلها لوثيان الضخم إلى الأردن بموجب اتفاق مدته 15 عاما بقيمة 15 مليار دولار.

وتشير التقديرات إلى أن حقل لوثيان من المتوقع أن يدخل حيز التشغيل بحلول عام 2018 به ما يكفي من احتياطيات الغاز لتلبية احتياجات أوروبا بالكامل لمدة سنة.

وعلى الرغم من تفضيل ليبرمان لنقل الغاز عبر خط أنابيب إلى جنوب أوروبا فإن خيار تسييل الغاز الطبيعي ليس مستبعدا تماما.

واكتشفت قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي احتياطات غاز بحرية واقترحت تصدير احتياطاتها بالشراكة مع إسرائيل عبر مرفأ مشترك لتصدير الغاز المسال يقام على سواحلها. وولا سيما أن قبرص لم تكتشف حتى الآن كميات كافية من الغاز لإنشاء مرفأ لتصدير الغاز للمسال من احتياطياتها.

يذكر أنه تجري محادثات أيضا بخصوص ضخ غاز إسرائيلي إلى مصر حيث يمكن إسالته وتصديره في عبر منشآت قائمة بالفعل في موانئ مصرية.