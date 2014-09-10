آبل تعتمد الشحن اللاسلكي لساعتها الذكية

ساعة آبل الذكية التي أعلن عن إطلاقها (رويترز)

قد يمثل تبني شركة آبل لشحن ساعتها الجديدة بطريقة لاسلكية لحظة حاسمة للتكنولوجيا التي شهدت فتورا لسنوات وسط معايير تنافسية وارتباك في صفوف المستهلكين.

ويرى المؤيديون للشحن اللاسلكي أنه يحقق مستقبلا لا يشعر فيه الناس بالقلق من شحن أجهزتهم وانخفاض قدرة البطارية ويتخلصون فيه من أسلاك الكهرباء المتشابكة وتحذيرات انخفاض طاقة البطارية، وتصبح فيه مصطلحات مثل "مخرج التيار" و"وصل بالمقبس الكهربائي" مصطلحات عفا عليها الزمن مثلها مثل عملية طلب الأرقام الهاتفية من خلال الهاتف الأرضي.

ويبدو أن المستخدمين أعجبوا بالفكرة أيضا فقد أوضح مسح أجرته شركة "I.H.S" للاستشارات التكنولوجية مؤخرا أن 83% من المستخدمين للهواتف مهتمون بالشحن اللاسلكي في حين وصلت النسبة في الصين إلى 91%.

وتقول "I.H.S" إنه في العام الماضي تم تصدير أقل من 20 مليون هاتف مزودين بجهاز شحن لاسلكي مدمجة ويمثل هذا العدد أقل من 2% من المليار هاتف الذكي التي جرى تصديرها في أنحاء العالم.

وفي الوقت الذي يرى فيه المستخدمون بجلاء أن الشحن اللاسلكي "حيث يتم شحن الهواتف المحمولة والحواسب اللوحية والأدوات الأخرى عن طريق وضعها على منصة أو سطح آخرمطور للشحن اللاسلكي" هو الخطوة الطبيعية التالية للتطور التكنولوجي فقد حذر بعض زعماء الصناعة من أن الاستمرار في وضع الشاحن في المقبس قد يثبت أنه شيء يصعب الاستغناء عنه من قبل البعض.

وقالوا قد يحدث هذا لكن آخرين يرون أن الشحن اللاسلكي هو تطور طبيعي ومسيرة حتمية ملزمة، من جهته قال جيف جوردون من تحالف الطاقة اللاسلكية وهو واحد من بين ثلاث تحالفات متنافسة "انظر إلى ستار تريك، لم يتحدثوا مطلقا عن أن بطارياتهم تنتهي في أي من أدواتهم، إذا نظرت إلى أبعد من ذلك في المستقبل فنحن ننظر إلى عالم حيث لا تفكر فيه حتى في الطاقة".

من جهتها قالت شركة إنتل أحد أعضاء تحالف الطاقة اللاسلكية مع مثيلاتها سامسونغ إلكترونيكس وكوالكوم إن الشحن اللاسلكي يشبه إلى حد كبير الحوسبة اللاسلكية، فمثلما تم تطويق العالم بشكل كبير بكابلات شبكية لخدمة الإنترنت اللاسلكي لذا سنترك الشواحن والكابلات في المنزل حيث أننا لن نكون بعيدين أبدا عن منصة شحن.

ومن بين معايير التنافس فههناك طريقتان لتقنية الشحن اللاسلكي فبينما يستخدم تحالف الطاقة اللاسلكية تقنية الرنين المغناطيسي يستخدم كونسورتيوم الطاقة اللاسلكية "الذي يضم أسماء تكنولوجية مثل نوكيا وفيلبس" الذي ينافسه في معايير تدفق الطاقة طريقة الشحن بالمجال الكهرومغناطيسي وهي نفس الطريقة التي يستخدمها تحالف مواد الطاقة.

وجميع هذه الطرق تنويعات لنفس التكنولوجيا حيث تلتقط دائرة كهربائية داخل الجهاز شحنة كهربائية من دائرة أخرى من السطح الذي يتم عليه الشحن. ويبدو أن آبل التي لا تنتمي لأي من هذه التحالفات استخدمت نسخة شاحن يعمل بطريقة المجال الكهرومغناطيسي في ساعتها لتزيد من التعقيد.

ويقول بافان بوديبدي الرئيس التنفيذي لباور سكوير التي دشنت في يوليو منصة شحن باستخدام تدفق الطاقة تتيح للمستخدمين الشحن المتواصل للأجهزة "تعمل جميع الشركات على مدار الساعة لاكتشاف كيفية الوصول إلى هذه التكنولوجيا والتأكد من أنها تعمل". ورحب بوديبدي بتدشين آبل للساعات ذات الشحن بالمجال الكهرومغناطيسي وقال "سيتبعها آخرون.. وهذا شيء جيد للتكنولوجيا بشكل عام".