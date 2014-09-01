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نتنياهو يدلى بشهادته أمام لجنة تحقيق بشأن غزة

1/9/2014
بنيامين نتنياهو (أرشيف)

أدلى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الاثنين بشهادته أمام لجنة تحقيق في العملية العسكرية في قطاع غزة والمسماة إسرائيليا "الجرف الصامد".

وقالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية إن لجنة التحقيق التي شكلتها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي برئاسة عضو الليكود زئييف ألكين بدأت عملها حتى قبل سريان وقف إطلاق النار.

وأضافت الصحيفة أن رئيس مجلس الأمن القومي يوسي كوهين ومدير المخابرات الحربية الميجور جنرال أفيف كوشاي سوف يمثلان أيضا أمام نفس اللجنة.

وتابعت الصحيفة أن رئيس الأركان بيني جانتس سوف يتحدث أمام اللجنة أيضا إضافة إلى مسؤولين عسكرين بارزين آخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقريرا مؤقتا أوليا عن نتائج تحقيقات اللجنة سوف يصدر في  شهر يناير المقبل.

وكانت مصر قد أعلنت الثلاثاء الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل  الفلسطينية وإسرائيل بعد قتال بينهم استمر 50 يوما في عملية سمتها إسرائيل "الجرف  الصامد" بينما أطلقت عليها حماس اسم "العصف المأكول"، والتي بدأت من السابع  من يوليو بعدوان إسرائيلي على قطاع غزة بدعوى الرد على ما سمته الهجمات الصاروخية من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأسفرت تلك الحرب عن استشهاد حوالي 2140 فلسطينيا غالبيتهم العظمى من المدنيين والنساء والأطفال وإصابة أكثر من عشرة آلاف آخرين وعلى الجانب الإسرائيل أدت إلى مقتل 71 شخصا غالبيتهم من العسكريين.

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