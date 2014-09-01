معارك عنيفة بين المعارضة وقوات النظام قرب الجولان

صورة التقطت من الجانب المحتل من الجولان للاشتباكات بالقنيطرة (Getty)

تجري معارك عنيفة بين مسلحي المعارضة وقوات النظام السوري على بعد مئات الأمتار فقط من المنطقة العازلة التي تفصل بين سوريا والمنطقة التي تحتلها اسرائيل من الجولان.

وتبادل جنود جيش النظام السوري مع مسلحي المعارضة إطلاق النار في جنوب غرب مدينة القنيطرة السورية، بحسب المصادر الصحفية.

كما تبادل الجانبات إطلاق قذائف الهاون والصواريخ وإطلاق النار من الدبابات في وقت مبكر من صباح الاثنين، ومنع الجيش الإسرائيلي مواطنيه من الوصول إلى عدة أماكن في المنطقة وأعلنها مناطق عسكرية مغلقة.

وتراقب الدولة العبرية باهتمام بالغ المواجهات الدائرة تخوفا من إمكانية حدوث عمليات تسلل. وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه اسقط طائرة بدون طيار قدمت من سوريا فوق الجزء الذي تحتله اسرائيل من هضبة الجولان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لقد "نجح سلاح الجو في اعتراض طائرة بدون طيار خرقت المجال الجوي الإسرائيلي على الحدود مع سوريا قرب القنيطرة".

ولم يوضح البيان من كان يشغل الطائرة، ولكن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الكولونيل بيتر لرنر قال في البيان إن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض جو من نوع باتريوت قرب مدينة القنيطرة السورية وسط الجولان.

وأوضح ليرنر أن الجيش التزم ضبط النفس أمام الأحداث التي تقع على الجانب الآخر من خط التماس مع سوريا، في إشارة إلى المعارك الدائرة بين المعارضة وقوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

من جهته قال موشي يعالون وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارة له إلى قاعدة جوية "لقد أكدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية أن نسبة التسامح لدينا تكون في حدها الأدنى عندما يحاول أحد المس بسيادة أراضينا سواء أكان بشكل ذلك متعمد أو غير متعمد".

وكانت معارك عنيفة اندلعت في هضبة الجولان السورية بين مسلحي المعارضة السورية وقوات النظام السوري في نهاية الأسبوع في المنطقة المجاورة للجزء الذي تحتله إسرائيل من الهضبة.

وتمكن عشرات الجنود الفلبينيين العاملين ضمن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان من القيام "بعملية هروب كبرى" وأافلتوا الأحد ليلة الاثنين من حصار مسلحي المعارضة السورية الذين كانوا يطوقون مركزهم بآليات.

صورة لمركز حدودي بالجولان يرتفع عليه علم المعارضة (Getty)

وتشهد مرتفعات الجولان توترا منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، إلا أن الحوادث فيها بقيت محدودة واقتصرت على إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة إو إطلاق هاون على أهداف للجيش الإسرائيلي الذي رد عليها في غالب الأحيان.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 حوالى 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية ثم أعلنت ضمها في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي.

يذكر أن إسرائيل وسوريا في حالة حرب رسميا.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي المعارضة بما في ذلك مقاتلين من جبهة النصرة يخوضون مواجهات عنيفة مع القوات النظامية السورية للسيطرة على منطقة الحميدية في القنيطرة والتي تعد معقلا هاما للجيش السوري.

وقالت صحيفة الوطن السورية المقربة من السلطات السورية الاثنين "ما زالت وحدات من الجيش مدعومة بقوات الدفاع الوطني تتصدى لمحاولات مسلحي النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى السيطرة على دوار الرواضي وبلدة الحميدية في ريف القنيطرة، فيما تواصلت التحضيرات العسكرية لشن حملة لاستعادة السيطرة على كامل مدينة القنيطرة التي دمرتها إسرائيل قبل انسحابها منها عام 1974 وصولاً إلى نقطة التفتيش على خط فصل القوات -السورية- مع الاحتلال الإسرائيلي".