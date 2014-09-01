محتجون يقتحمون التلفزيون الباكستاني والجيش يتدخل

قال مراسل الجزيرة في باكستان، إن المحتجين في إسلام آباد اقتحموا مبنى التلفزيون، وحطموا بعض الأجهزة، مما أسفر عن انقطاع البث التلفزيوني. وعاد البث التلفزيوني من جديد بعد أن تدخلت قوات من الجيش واقتحمت المبنى وأخلته من المتظاهرين.

وتجددت الاشتباكات في قلب العاصمة الباكستانية "إسلام آباد" الاثنين، بعد ساعات من دعوة الجيش الباكستاني الحكومة والمعارضة إلى حل خلافاتهما سلمياً.

محتجون يغسلون وجوههم بالماء بعد إلقاء قنابل مدمعة من قبل الشرطة

وحاول المتظاهرون اقتحام صفوف الشرطة للوصول إلى مقر إقامة رئيس الوزراء نواز شريف صباح الاثنين رغم الأمطار الغزيرة، مما دفع الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع.

وكان الجيش أصدر بياناً الأحد قال فيه إن "استخدام القوة بشكل أكبر لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة، وتأكد من جديد أنه لا بد من حل الوضع سياسياً دون إهدار أي وقت ودون اللجوء للوسائل العنيفة".

وجاء صدور البيان عقب اجتماع طارئ عقده قادة الجيش مساء الأحد في مدينة "روالبندي" لبحث الأزمة.

وارتفعت حصيلة المواجهات بين متظاهري المعارضة والشرطة التي دارت يومي السبت والأحد بحسب مصادر طبية، إلى ثلاثة قتلى و481 جريحاً، بينهم 92 شرطياً و118 امرأة وعشرة أطفال.

وكان عمران خان وعد الأحد بأن يواصل "حتى النفس الأخير" الاحتجاجات التي بدأت في 15 أغسطس/آب الماضي، لمطالبة شريف بالاستقالة على زعم أن انتخابات 2013 التي جاءت به إلى السلطة كانت مزورة، رغم أنها وصفت بالحرة والنزيهة بحسب مراقبين محليين.